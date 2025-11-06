Alan Permane odhaluje plán, jak dostat Liama Lawsona až na vrchol F1

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.
Po dvou náročných závodech po boku Maxe Verstappena v Red Bullu se Liam Lawson vrátil do týmu Racing Bulls, kde jeho výkony začínají odpovídat jeho skutečnému potenciálu. Jeho budoucnost v rámci stáje Red Bull pro příští sezónu zatím není jistá, ale Lawson považuje proces „pozastavení“ svého umístění v týmu za běžnou záležitost.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane uvedl, že není jasné, zda si Lawson své místo udrží, protože se spekuluje o možném postupu Arvida Lindblada z Formule 2 do Formule 1. „Liam, Yuki Tsunoda i Isack Hadjar musí počkat, až se vyjasní jejich budoucnost. Novozélanďanova forma se ale v průběhu sezóny výrazně zlepšila. Částečně je to díky tomu, že nyní jezdí s vozem, který se snáze ovládá než Red Bull RB21,“ řekl Permane.
Na dotaz, zda Lawson po krátkém působení v Red Bullu znovu našel svou formu, Permane reagoval: „Možná. Ale víme, že s tímto vozem jsme dosáhli důležitého cíle, a tím je snadná ovladatelnost. Nechci zlehčovat práci inženýrů, ale přesně víme, jak z auta dostat maximum. Loni jsme v takové situaci nebyli, ale dnes můžeme vůz nastavit tak, aby jezdcům dodal sebevědomí a zároveň zajistil vysoký výkon díky správnému aerodynamickému zatížení.“
Permane upozornil, že Lawson čelil v týmu tvrdé konkurenci a potřeboval čas, než našel správné tempo. „Trvalo mu čtyři až pět závodů, než si získal jistotu s vozem, který předtím nikdy neřídil. Navíc soupeřil s týmovým kolegou, který má všechny předpoklady stát se nejlepším nováčkem sezony,“ vysvětlil.
Šéf týmu také vyzdvihl Lawsonův výkon na Velké ceně Ázerbájdžánu jako důkaz jeho talentu. „Věřím, že Liam má výjimečný talent. Tvrdě pracoval s inženýry i celým týmem a dosáhl svého maxima v kvalifikaci v Baku, kde skončil třetí v náročných deštivých podmínkách. Následující den to potvrdil vynikajícím pátým místem v závodě,“ řekl Permane.
Permane připomněl, že návrat do Racing Bulls nebyl pro Lawsona jednoduchý. „Bylo to pro něj šokující. Opustil Red Bull po pouhých dvou závodech a hned usedl do auta, se kterým neměl žádné zkušenosti, a měl s ním absolvovat zbytek sezony. Přesto tuto náročnou situaci zvládá výborně a postupně si buduje důvěru s vozem,“ dodal.
Nakonec Permane zopakoval, že tým i nadále podporuje Lawsonovu ambici stát se mistrem světa. „Společně pracujeme na tom, aby sen o mistrovském titulu zůstal dosažitelný. Liam prokazuje talent i odhodlání a my mu chceme pomoci naplnit jeho potenciál,“ uzavřel.
Bernie Ecclestone, bývalý šéf Formule 1, znovu otevřel debatu o vnitřních vztazích v McLarenu. Podle jeho slov tým podle určitých kritérií upřednostňuje jednoho z jezdců.
Toto Wolff věří, že Mercedes má stále šanci zvrátit boj o druhé místo mezi konstruktéry. Před závodem v Brazílii prohlásil, že tým je připraven „vrátit úder“ Ferrari i Red Bullu.
Šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley si udržuje naději, že tým by mohl během Grand Prix v Sao Paulu předvést něco výjimečného, když zde poprvé závodí Gabriel Bortoleto před domácím publikem.
Oscar Piastri přišel o vedení v šampionátu po závodě v Mexico City, čímž se změnilo rozložení sil v boji o titul. Australan tak vstupuje do závěrečné fáze sezony pod větším tlakem.
Williams připravuje změny pro sezonu 2026, které propojují jeho bohatou historii s novou etapou týmu.
Zhou Guanyu se rozpovídal o své cestě ve Ferrari a o tom, co mu aktuální sezona po boku Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca přináší.
I přes vedení v šampionátu Lando Norris přiznává, že letošní sezona pro něj nebyla úplně jednoduchá.
Oscar Piastri prochází náročnějším obdobím a jeho pozice v šampionátu se změnila, přičemž závěrečné závody sezony budou klíčové. Mladý Australan nyní čelí většímu tlaku a každý bod se bude počítat.
Bývalý pilot Formule 1 Robert Doornbos okomentoval aktuální dění ve Ferrari a upozornil na jeden z možných problémů, kterému tým Lewise Hamiltona stále čelí.
Paul Monaghan z Red Bullu upozornil, že poslední zlepšení týmu nejsou výsledkem jen jednotlivých technických novinek na voze RB21.
Max Verstappen z Red Bullu a Oliver Bearman z Haasu vstupují do víkendu v Brazílii s větším klidem, protože jim již nehrozí zákaz startu.