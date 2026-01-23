Aktivní aerodynamika v akci: Lewis Hamilton ukázal první ochutnávku nové technologie

Ferrari SF-26
Ferrari SF-26, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 20:54
Sdílej:

Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.

Lewis Hamilton se stal prvním jezdcem Formule 1, který předvedl novou aktivní aerodynamiku pro sezónu 2026. „Bylo fascinující poprvé si vyzkoušet tyto nové prvky přímo na trati,“ řekl Hamilton po své jízdě.

Sedminásobný mistr světa vyjel v pátek na okruh Fiorano, kde Ferrari poprvé testovalo svůj monopost SF-26 pro rok 2026, krátce po jeho oficiálním představení.

„Okamžitě jsem cítil odezvu aktivní aerodynamiky, bylo to opravdu zajímavé,“ dodal Hamilton. Jeho jízdy byly zaznamenány kamerami a poprvé zachytily fungování nových aerodynamických prvků v akci.

Po Hamiltonovi převzal vůz Charles Leclerc a absolvoval své přidělené jízdy. I on využil aktivní aerodynamiku, čímž Ferrari získalo první důležité údaje pro nastavení vozu.

Carlos Sainz jr. ve Williamsu.

Williams učinil nečekaný krok: Tým vynechá první testy sezóny v Barceloně

Zatímco týmy jako Audi, Cadillac, Racing Bulls, Mercedes nebo Alpine testovaly své vozy, žádné záznamy pohyblivých křídel jejich aut se veřejnosti dosud nedostaly.

Nová technologie se u Ferrari projevuje hlavně na předním a zadním křídle. Zadní křídlo funguje podobně jako klasické DRS – otevírá se pouze štěrbina. Přední křídlo se při aktivaci sklápí a snižuje přítlak, což zlepšuje ovladatelnost vozu.

„Přední křídlo se chovalo naprosto předvídatelně, což pomáhá při rychlých změnách směru,“ komentoval Hamilton technickou novinku, která by mohla zásadně ovlivnit závody nové generace.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari Ferrari SF-26
Stalo se
Novinky
Ferrari SF-26

Aktivní aerodynamika v akci: Lewis Hamilton ukázal první ochutnávku nové technologie

Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.

Novinky
Carlos Sainz jr. ve Williamsu.

Williams učinil nečekaný krok: Tým vynechá první testy sezóny v Barceloně

Tým Williams vydal oficiální prohlášení, ve kterém potvrdil, že se příští týden nezúčastní barcelonského shakedownu. 

Novinky
Alpine A526

Alpine odhalil nový A526 v Barceloně. Samootná show proběhla na lodi

Alpine odhalilo svůj nový monopost A526 během stylové premiéry na palubě výletní lodi v Barceloně v pátek, čímž tým zahájil oficiální sezónu příprav na rok 2026.

Novinky
Ferrari SF-26

Ferrari SF-26 odhaleno: Lewis Hamilton absolvuje první kilometry ve Fioranu

Poté, co Ferrari zveřejnilo krátké video představující novou vizuální koncepci SF-26, vyjel Lewis Hamilton s vozem Formule 1 pro sezónu 2026 z garáže na okruhu Fiorano, aby absolvoval první testovací kilometry nového monopostu.

Novinky
George Russell během prvního testu Mercedesu W17

George Russell a Kimi Antonelli hodnotí premiérové kilometry Mercedesu W17 na Silverstonu

George Russell se po prvních kilometrech s novým Mercedesem W17 na Silverstonu podělil o své dojmy a ocenil práci týmu při prvním seznámení s vozem.

Novinky
Charles Leclerc v Zandvoortu

Ferrari zvolilo riskantní vývojový plán: Ralf Schumacher hovoří o možných problémech

Ferrari vstupuje do nové éry Formule 1 s ambiciózním vývojovým plánem, jehož dopady zůstávají zatím nejisté. Skutečnou hodnotu tohoto přístupu ukáže až nadcházející sezona. K celé situaci se vyjádřil i Ralf Schumacher.

Novinky
Oscar Piastri v Barceloně

McLaren odkládá start v Barceloně: Andrea Stella promluvil o strategii týmu

McLaren překvapil oznámením, že první den předsezonního testu v Barceloně vynechá. Šéf týmu Andrea Stella vysvětlil co za tím stojí.
Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

McLaren zachová rovný přístup k jezdcům i v nové technické éře

McLaren potvrdil, že i v sezoně 2026 zůstanou v platnosti papaya rules, která kladou důraz na rovnost a férové zacházení mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.
Novinky
Mercedes W17

Mercedes W17 je tady: Design, technologie a ambice na titul

Mercedes oficiálně odhalil vůz W17, se kterým vstoupí do letošní sezony 2026. Německá stáj tak poprvé ukázala techniku navrženou podle zcela nových pravidel, jež mají změnit podobu královny motorsportu.
Novinky
Alpine během filmovacího dne na Silverstonu

Alpine absolvoval první kilometry s novým monopostem na Silverstonu před odhalením A526

Pierre Gasly poprvé usedl za volant nového monopostu Alpine a vyjel na trať ještě před oficiálním odhalením, čímž zahájil přípravu týmu na sezónu Formule 1 2026.   
Novinky
Sergio Pérez během filmovacího dne Cadillacu

Sergio Pérez posílá dojemný vzkaz týmu po prvních kilometrech Cadillacu

Cadillac zveřejnil záběry, na nichž Sergio Pérez po skončení prvního testu vozu 2026 vysílá týmu speciální vzkaz. 

Novinky
Arvid Lindblad

První kilometry vozu Racing Bulls přinesly drama. Arvid Lindblad nezvládl řízení

Nově zveřejněné záběry ukazují Arvida Lindblada, jak při shakedownu vozu Racing Bulls pro sezonu 2026 na Imole vyjel mimo trať. I během kontrolovaného testu se ukázalo, že práce s novým monopostem přináší své výzvy.