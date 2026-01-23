Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.
Lewis Hamilton se stal prvním jezdcem Formule 1, který předvedl novou aktivní aerodynamiku pro sezónu 2026. „Bylo fascinující poprvé si vyzkoušet tyto nové prvky přímo na trati,“ řekl Hamilton po své jízdě.
Sedminásobný mistr světa vyjel v pátek na okruh Fiorano, kde Ferrari poprvé testovalo svůj monopost SF-26 pro rok 2026, krátce po jeho oficiálním představení.
„Okamžitě jsem cítil odezvu aktivní aerodynamiky, bylo to opravdu zajímavé,“ dodal Hamilton. Jeho jízdy byly zaznamenány kamerami a poprvé zachytily fungování nových aerodynamických prvků v akci.
Po Hamiltonovi převzal vůz Charles Leclerc a absolvoval své přidělené jízdy. I on využil aktivní aerodynamiku, čímž Ferrari získalo první důležité údaje pro nastavení vozu.
Zatímco týmy jako Audi, Cadillac, Racing Bulls, Mercedes nebo Alpine testovaly své vozy, žádné záznamy pohyblivých křídel jejich aut se veřejnosti dosud nedostaly.
Nová technologie se u Ferrari projevuje hlavně na předním a zadním křídle. Zadní křídlo funguje podobně jako klasické DRS – otevírá se pouze štěrbina. Přední křídlo se při aktivaci sklápí a snižuje přítlak, což zlepšuje ovladatelnost vozu.
„Přední křídlo se chovalo naprosto předvídatelně, což pomáhá při rychlých změnách směru,“ komentoval Hamilton technickou novinku, která by mohla zásadně ovlivnit závody nové generace.
Tým Williams vydal oficiální prohlášení, ve kterém potvrdil, že se příští týden nezúčastní barcelonského shakedownu.
Alpine odhalilo svůj nový monopost A526 během stylové premiéry na palubě výletní lodi v Barceloně v pátek, čímž tým zahájil oficiální sezónu příprav na rok 2026.
Poté, co Ferrari zveřejnilo krátké video představující novou vizuální koncepci SF-26, vyjel Lewis Hamilton s vozem Formule 1 pro sezónu 2026 z garáže na okruhu Fiorano, aby absolvoval první testovací kilometry nového monopostu.
George Russell se po prvních kilometrech s novým Mercedesem W17 na Silverstonu podělil o své dojmy a ocenil práci týmu při prvním seznámení s vozem.
Ferrari vstupuje do nové éry Formule 1 s ambiciózním vývojovým plánem, jehož dopady zůstávají zatím nejisté. Skutečnou hodnotu tohoto přístupu ukáže až nadcházející sezona. K celé situaci se vyjádřil i Ralf Schumacher.
McLaren překvapil oznámením, že první den předsezonního testu v Barceloně vynechá. Šéf týmu Andrea Stella vysvětlil co za tím stojí.
McLaren potvrdil, že i v sezoně 2026 zůstanou v platnosti papaya rules, která kladou důraz na rovnost a férové zacházení mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.
Mercedes oficiálně odhalil vůz W17, se kterým vstoupí do letošní sezony 2026. Německá stáj tak poprvé ukázala techniku navrženou podle zcela nových pravidel, jež mají změnit podobu královny motorsportu.
Pierre Gasly poprvé usedl za volant nového monopostu Alpine a vyjel na trať ještě před oficiálním odhalením, čímž zahájil přípravu týmu na sezónu Formule 1 2026.
Cadillac zveřejnil záběry, na nichž Sergio Pérez po skončení prvního testu vozu 2026 vysílá týmu speciální vzkaz.
Nově zveřejněné záběry ukazují Arvida Lindblada, jak při shakedownu vozu Racing Bulls pro sezonu 2026 na Imole vyjel mimo trať. I během kontrolovaného testu se ukázalo, že práce s novým monopostem přináší své výzvy.