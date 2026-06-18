Aston Martin v sezoně 2026 dál odmítá nasazovat drobné úpravy vozu AMR26 a pod vedením Adriana Neweyho čeká na velký balík vylepšení. Navzdory slabým výsledkům tým věří své strategii, přičemž problémy se netýkají jen aerodynamiky, ale celého fungování monopostu.
Aston Martin prožívá v sezoně 2026 mimořádně složité období. Tým zatím získal jediný bod zásluhou Fernanda Alonsa v Monaku a v průběžném pořadí Poháru konstruktérů se pohybuje na samém konci pole. Navzdory slabým výsledkům se vedení rozhodlo pokračovat ve strategii, kterou prosadil Adrian Newey, a soustředit všechny vývojové kapacity na rozsáhlý balík vylepšení namísto postupného nasazování menších úprav.
Šéf závodních operací Mike Krack přiznal, že současná situace představuje značnou psychickou zátěž pro celý tým. „Je to něco, co doléhá na všechny. Je to vidět i cítit v garáži, především u jezdců. Je to velmi obtížná situace,“ uvedl Krack. Současně však zdůraznil, že jakmile bylo rozhodnutí přijato, musí za ním stát všichni členové stáje bez ohledu na aktuální výsledky.
Podle Kracka hraje důležitou roli důvěra v Adriana Neweyho, který je považován za hlavního architekta budoucího úspěchu projektu. „Máme silného vůdce. Když bylo toto rozhodnutí přijato, je na nás všech, abychom se za něj postavili, i když je to těžké,“ vysvětlil. Newey je přesvědčen, že jeden rozsáhlý vývojový krok přinese větší přínos než série menších úprav rozložených do celé sezony.
Nedávný závod v Barceloně ukázal, jak náročné období Aston Martin prožívá. Fernando Alonso a Lance Stroll obsadili poslední řadu na startovním roštu a zaostali dokonce za nováčkem šampionátu, týmem Cadillac. Ani jeden z jezdců navíc závod nedokončil, což dále zvýšilo tlak na vedení týmu i jeho technické oddělení.
Krack však upozorňuje, že samotné aerodynamické vylepšení nebo navýšení výkonu motoru by všechny problémy nevyřešilo. Podle něj Aston Martin stále bojuje s ovladatelností vozu, reakcemi pohonné jednotky, řazením převodovky i správným fungováním energetických systémů. „Tyto problémy nezmizí jen proto, že přidáte trochu výkonu nebo přítlaku. Musíme je odstranit samostatně,“ vysvětlil.
Zahraniční zdroje zároveň upozorňují na komplikace spojené s prvním rokem partnerství mezi Aston Martinem a Hondou. Nová generace motorů podle dostupných informací stále nefunguje optimálně a tým zároveň hledá nejlepší způsob integrace jednotlivých systémů vozu. Technici se proto nesoustředí pouze na rychlost monopostu, ale také na zlepšení jeho celkového chování na trati, informuje PlanetF1.
Fernando Alonso po domácí Velké ceně Španělska nešetřil kritikou. Frustrovaný dvojnásobný mistr světa označil současný Aston Martin za „nejhorší vůz a nejhorší motor“. Jeho slova odrážejí rostoucí nespokojenost uvnitř týmu, který po velkých investicích a příchodu Neweyho očekával výrazně lepší vstup do nové technické éry Formule 1.
Podle informací několika zahraničních médií by se klíčový balík vylepšení mohl objevit až ve druhé polovině sezony. Některé zdroje naznačují, že změny na šasi a pohonné jednotce nemusí být nasazeny současně, což by mohlo oddálit plný efekt plánované modernizace. Tým přesto věří, že trpělivost přinese výsledky.
Krack zdůrazňuje, že slabiny AMR26 nelze spojovat pouze s jedním konkrétním problémem. Skutečnost, že Aston Martin zaostával jak na pomalém městském okruhu v Monaku, tak na rychlé trati v Barceloně, podle něj potvrzuje, že rezervy existují prakticky ve všech oblastech. „Kdyby šlo jen o jednu věc, bylo by to snadné. Musíme pracovat na všech oblastech,“ uvedl.
Následující měsíce budou pro Aston Martin zásadní. Pokud očekávaný balík vylepšení skutečně přinese výrazný výkonnostní posun, může tým zachránit sezonu a potvrdit správnost Neweyho strategie. Pokud se však očekávání nenaplní, bude rok 2026 pravděpodobně vnímán jako promarněná sezona navzdory obrovským investicím, novému technologickému zázemí a ambiciózní spolupráci s Hondou.
Aston Martin v sezoně 2026 dál odmítá nasazovat drobné úpravy vozu AMR26 a pod vedením Adriana Neweyho čeká na velký balík vylepšení. Navzdory slabým výsledkům tým věří své strategii, přičemž problémy se netýkají jen aerodynamiky, ale celého fungování monopostu.
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