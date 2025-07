239 závodů čekal na tenhle moment: Nico Hülkenberg konečně mezi nejlepšími

Nico Hülkenberg po letech čekání konečně prožil svůj vytoužený okamžik, když v Silverstonu poprvé v kariéře vystoupil na pódiové umístění ve Formuli 1. „Bylo to dlouho očekávané,“ přiznal 37letý jezdec, který po 239 startech dokázal z 19. místa na startovním roštu vydobýt třetí pozici. Závod v dešti a proměnlivých podmínkách na britském okruhu přinesl mnoho nečekaných zvratů a právě díky nim se Hülkenberg dostal mezi nejlepší trojici.

Německý závodník měl v minulosti několik blízkých pokusů o pódiové umístění, ale nikdy se mu to nepodařilo. Tentokrát však zažil boj o přežití, jak sám popsal boj o během náročných závodních podmínek. Důležitá byla podle něj správná taktika, načasování zastávek a volba pneumatik. „Nemohli jsme udělat chybu,“ dodal Hülkenberg, který také ukončil 13 let trvající čekání týmu Sauber na pódiové umístění.

Jak trať postupně osychala, hrozilo, že Hülkenberg ztratí třetí místo v souboji s Lewisem Hamiltonem. Sedminásobný mistr světa se k německému jezdci přiblížil, ale opotřebované pneumatiky na mokrých podmínkách ho nakonec stáhly zpět. Po poslední zastávce v boxech, kdy Hülkenberg jel o kolo déle na přechodných pneumatikách než Hamilton, si dokázal udržet náskok a tlak soupeře odolat.

„Až do poslední zastávky jsem nevěřil, že to vyjde,“ přiznal Hülkenberg. „Když jsem slyšel, že jsme získali náskok, věděl jsem, že to je šance. Ale Lewis rychle stahoval ztrátu a tlak byl opravdu velký. Nakonec jsme ale nezaváhali a já jsem za to opravdu šťastný.“ Výkon Hülkenberga zároveň překazil Hamiltonovi šanci na 13. po sobě jdoucí pódiové umístění na domácí trati.

Hülkenberg si byl vědom, že Hamilton na domácí půdě bude bojovat naplno. „Říkal jsem si, že on tady dá všechno, ale dnes je taky můj den. Musel jsem riskovat,“ dodal jezdec Sauberu a poděkoval fanouškům za jejich podporu. „Jsem opravdu nadšený, že jsem to dokázal právě tady.“ Tento moment se zapsal do historie nejen jeho kariéry, ale i týmu, který po dlouhých letech zase stál na pódiu.