Tsunoda bojuje s RB21: Sebedůvěra zatím chybí, přiznává japonský talent

Yuki Tsunoda otevřeně přiznává, že na své nové misi v hlavním týmu Red Bullu zatím čelí výraznému nedostatku zkušeností oproti Maxovi Verstappenovi. Japonský jezdec zdůrazňuje, že RB21 je extrémně náročný vůz, který bez předchozích zkušeností není snadné zvládnout, což podle něj dává Verstappenovi výraznou výhodu.

„S ohledem na to, že máme za sebou teprve dva závody, jsem se svou úrovní sebevědomí docela spokojený, ale auto zatím pořád ještě plně nechápu,“ připustil Tsunoda na setkání s médii v Džiddě, informuje Motorsport.com. Přesto věří, že pokud získá potřebnou jistotu, může v budoucnu čelit i čtyřnásobnému šampionovi.

Tsunoda si prozatím klade realistické cíle a soustředí se na to, aby si vybudoval pevný základ. Dobře si uvědomuje, že Verstappenova převaha plyne z hluboké znalosti vozu a schopnosti předvídat jeho chování na různých typech tratí – schopnosti, kterou on sám teprve získává.

„Max dokáže cítit věci v autě, které já zatím vůbec nevnímám,“ řekl Tsunoda. „Inženýři mi to vysvětlí slovy, ale dokud to opravdu nezažiju za volantem, nemůžu to plně pochopit.“ Věří však, že časem se mu podaří mezeru v dovednostech a zkušenostech uzavřít.

Do té doby Tsunoda přiznává, že se za volantem RB21 ještě necítí zcela uvolněně. „Pořád jedu trochu v křeči a necítím úplnou kontrolu,“ popsal. Přitom pečlivě sleduje, jak Verstappen buduje své sebevědomí během závodních víkendů, a postupně si hledá svou vlastní cestu k tomu, aby mohl jednou konkurovat těm nejlepším.