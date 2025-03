Ferrari má hvězdného Hamiltona a ambiciózního Leclerca. K čemu ale, pokud neumí správně zvážit vozy

Stáj Ferrari je v motorsportu symbolem prestiže a historie. Jistě, chyby se stávají, ale prohrát závod tak zbytečně, jako se to stalo italské stáji, je bizardní a amatérské. Úvod letošní sezóny Formule 1 v podání Ferrari připomíná spíše zmatený začátek nováčka než tým s takto dlouhou tradicí. Hned v úvodním závodě v Austrálii přišla fatální chyba, kdy inženýři posadili oba jezdce na hladké pneumatiky na mokré trati. Ačkoliv déšť zasáhl pouze část okruhu, výsledná ztráta byla natolik výrazná, že původní 5. a 8. místa se změnila na 8. a 10. příčku. Slibný závod se tak pro Ferrari proměnil v noční můru.

Tento trend pokračoval i o víkendu ve Velké ceně Číny. Po slibném startu, kdy Lewis Hamilton zvítězil ve sprintu a obě Ferrari odstartovala z čtvrté řady, se závodníci dostali do cíle na 5. a 6. místě. To sice nebylo špatné, ale vzhledem k ambicím stáje Ferrari je jasné, že taková umístění neodpovídají jejich vysokým cílům. I když se zdálo, že vše jde v pořádku, skutečný zvrat přišel až po závodě.

V nečekaném rozhodnutí byli totiž tři piloti, včetně dvou jezdců Ferrari, diskvalifikováni. Pierre Gasly z Alpine, který dokončil závod na jedenácté příčce, se vyloučení nemusel tolik obávat, ale pro Ferrari to byla další rána. Oba vozy červené stáje totiž nesplnily povolené technické specifikace, a to konkrétně kvůli problémům s váhou a výškou vozů.

Charles Leclerc a Lewis Hamilton se oba potýkali s porušením pravidel. Leclercův vůz byl o kilogram lehčí, než je povoleno, což bylo důsledkem změny strategie, která vedla k vyššímu opotřebení pneumatik. U Hamiltona pak šlo o opotřebení kluzné desky, což znamenalo, že jeho vůz měl o něco nižší světlou výšku, než přikazují pravidla. Tyto drobné, ale důležité technické chyby vedly k vyloučení obou vozů.

Ferrari, které investuje obrovské částky do platů špičkových jezdců, se nyní nachází v situaci, kdy tato investice ztrácí na efektivitě kvůli školáckým chybám v technické stránce věci. S celkovým nákladem na platy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca, který převyšuje rozpočty mnoha dalších týmů, by se dalo očekávat, že tým bude schopen zajistit, aby technické parametry vozu byly v souladu s pravidly. Tyto chyby ukazují na problémy, které se nevyřeší pouze investováním do jezdců.

Pro Ferrari to je nejen zklamání, ale i výzva. Je těžké si představit, jak i s těmi nejlepšími jezdci na světě může tým selhat kvůli takto elementárním chybám. Vyloučení obou vozů v jednom závodě je něco, co si žádný tým s takovou historií nemůže dovolit. Šéf stáje Frédéric Vasseur přiznal chybu a slíbil nápravu, ale otázkou zůstává, zda to bude stačit k tomu, aby se tým vyhnul podobným problémům v budoucnosti.

Tým Ferrari musí nyní vyřešit technické problémy a zajistit, aby podobné chyby již neohrožovaly jejich výkony. Pokud budou i nadále přicházet s takovými nedostatky v základních parametrech vozu, mohou se ocitnout ve velkých problémech. I s těmi nejlepšími jezdci na světě bude těžké dosáhnout konkurenceschopných výsledků, pokud technika selhává.

Ferrari je stále jedním z největších jmen v motorsportu, ale pokud chce nadále konkurovat těm nejlepším týmům, musí své chyby co nejdříve napravit. S vysokými náklady na vývoj, platy a technologii by neměl být problém zajistit, aby se podobné problémy už neopakovaly. Důvěra fanoušků a závodníků je křehká, a další podobné selhání by stálo Ferrari drahocenné body a prestiž.