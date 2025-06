Velká cena Španělska slibovala pro Maxe Verstappena solidní výsledek. Ještě v průběhu závodu se držel v čele, jenže závěr mu přinesl dramatický propad. Po incidentu s Georgem Russellem a následné penalizaci skončil až desátý.

K rozhodujícímu momentu došlo v závěrečné části závodu, kdy musel Andrea Kimi Antonelli odstavit svůj vůz a na trať vyjel safety car. Všichni jezdci přezuli, Verstappen ale od Red Bullu dostal tvrdé pneumatiky – v porovnání s měkkou směsí, kterou nasadili jeho soupeři, to byla nevýhoda.

Po restartu Verstappen nejprve přišel o třetí místo, které přenechal Leclercovi. V první zatáčce pak došlo ke kontaktu s Russellem, po němž Verstappen vyjel mimo trať. Komisaři situaci vyhodnotili jako závodní incident – podle nich Russell nad vozem ztratil kontrolu.

Red Bull ale Verstappena požádal, aby pozici vrátil. Pilot se zdráhal, nakonec však zpomalil. Jakmile se Russell dostal částečně před něj, Verstappen znovu zrychlil, pokusil se o návrat pozice – a došlo ke kolizi. Tentokrát už zasáhli komisaři a Nizozemci udělili desetisekundovou penalizaci a tři trestné body.

Po závodě jich má Verstappen na kontě už jedenáct. Pouze jediný bod ho nyní dělí od zákazu startu. První dva z nich se mu mají odečíst až 30. června, tedy po následující Velké ceně Rakouska.

Penalizace Verstappena odsunula v cílovém pořadí až na desáté místo, což znamenalo jediné bodové ziskové umístění v závodě. Ztratil tak cenné body v boji o šampionát.

„Tým mi řekl, že mám vrátit pozici. Zpomalil jsem, ale pak jsem si ji chtěl vzít zpět. Přijde mi frustrující, co je a co není povolené. Je to celé velmi nepřirozené,“ uvedl Verstappen po závodě. Sám si také postěžoval na obutí: „Tvrdá směs byla chyba. Neměl jsem přilnavost, ostatní jeli naplno.“

Russell incident příliš komentovat nechtěl, ale dal najevo, že ho překvapil. „Podobné manévry znám z videoher nebo motokár, ale ne z formule 1. Nedokážu říct, co měl Max v hlavě. Možná to udělal schválně, ale to nechám na komisařích.“

Britský jezdec Mercedesu zároveň naznačil, že Verstappenovo chování poškozuje jeho pověst. „Je skvělý pilot, ale takové situace mu jen škodí. Je to škoda,“ uvedl Russell.

Na slova svého soupeře Verstappen zareagoval ironicky. „Příště mu přinesu nějaké kapesníky. Každý má svůj názor. Já se chci radši soustředit na celý závod, ne na jeden moment. Nemá cenu moc věcí litovat, protože žijeme jen jednou,“ uzavřel.