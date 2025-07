Závod o vývoj: McLaren, Red Bull i ostatní vytahují nové trumfy na Silverstonu

Tým McLaren přivezl na domácí Velkou cenu Velké Británie významné úpravy svého monopostu MCL39, které mají za cíl dále zlepšit aerodynamický výkon a potvrdit jeho dominantní postavení v Poháru konstruktérů. McLaren představil dvě důležité novinky – zcela novou podlahu vozu a drobné, ale promyšlené úpravy v oblasti zadních brzd. Tým tím dává jasně najevo, že i s pohodlným náskokem 207 bodů v Poháru konstruktérů nechce zpomalit a dál tvrdě pracuje na zlepšení výkonu.

Podle předzávodních technických poznámek má nová podlaha zlepšit proudění vzduchu a optimalizovat rozložení přítlaku díky přepracované distribuci sání. Jinými slovy, McLaren se snaží z vozu „vytáhnout“ ještě více efektivity, a to nejen ve vysokorychlostních zatáčkách, ale i v přechodových fázích, kde je rovnováha klíčová. Úpravy na zadních brzdách mají navíc přinést nejen aerodynamické zlepšení, ale také lepší chlazení – kritický faktor při náročných podmínkách na trati, jako je Silverstone.

McLaren ovšem není jediný, kdo do britského závodního víkendu vstupuje s novinkami. Red Bull přivezl úpravy podlahy s cílem zlepšit stabilitu svého RB21. Nové tvary spodních ploch a přidané podlahové „fence“ by měly optimalizovat rozložení tlaku, což by mělo přinést stabilnější přítlak napříč celým kolem. V týmu doufají, že tímto krokem zredukují nestabilitu, která v posledních závodech komplikovala Maxu Verstappenovi boj o titul.

Aston Martin, který sídlí jen přes silnici od okruhu, rovněž nasadil nový balík, byť menšího rozsahu než v Imole. Úpravy podlahy a jejího okraje doplňuje vylepšené horní opláštění karoserie. Podle Fernanda Alonsa sice změny nejsou viditelné na první pohled, ale tým věří, že by mohly mít větší dopad, než by se dalo čekat z dat z aerodynamického tunelu.

Ve středu pole se snaží držet krok i další týmy. Haas představil nové uspořádání podlahy svého VF-25, včetně přepracovaných ploten, tvaru podlahy a vstupu do bočnic. Cílem je eliminovat nestabilitu ve vysokých rychlostech – slabinu, která se v letošní sezóně ukázala jako klíčová. „Mělo by to přinést větší přilnavost a tím i více sebevědomí jezdců,“ uvedl šéf týmu Ayao Komatsu. Nový balík byl poprvé nasazen na monopost Estebana Ocona, než bude rozšířen i na vůz Olivera Bearmana.

Racing Bulls zvolili subtilnější přístup s novými horními flapsy předního křídla, které mají zvýšit výkonnost bez nutnosti zásadního přepracování rovnováhy vozu. Williams pak upravil tvary svých podlahových ploten s cílem zvýšit přítlak u FW47. Sauber, který pokračuje v hledání formy, přišel s novou podlahou a upraveným předním křídlem.

S blížící se polovinou sezóny je zřejmé, že vývojová válka mezi týmy nabírá na obrátkách. McLaren chce potvrdit svou pozici lídra, zatímco Red Bull a ostatní soupeři se snaží najít cestu zpět do boje. Ať už jde o zásadní konstrukční změny nebo jemné úpravy, každý detail může rozhodnout – zvlášť na okruhu, který prověří aerodynamiku jako málokterý jiný.