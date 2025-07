Carlos Sainz o nejistotě George Russella: Jde o podobnou situaci?

Carlos Sainz se pustil do citlivého tématu nejisté budoucnosti George Russella u Mercedesu a otevřeně přiznal, že taková situace může ovlivnit nejen samotného jezdce, ale i celý tým. Přestože Russell zatím zvládá letošní sezónu velmi dobře, Sainz upozorňuje, že tlak zvenčí a nejistota ohledně setrvání v týmu mohou postupně podkopávat výkonnost i psychickou pohodu.

Španěl čerpal ze své vlastní zkušenosti z loňského roku u Ferrari, kdy věděl, že po sezóně přijde o místo – a to ještě předtím, než se roztočilo první kolo. Ačkoliv podával silné výkony a často držel krok s Charlesem Leclercem, musel ustoupit příchodu Lewise Hamiltona. Rozhodnutí italské stáje tak nebylo o nedostatečné formě Sainze, ale o lákadle v podobě sedminásobného mistra světa.

Podobný scénář by se nyní mohl odehrát i u Mercedesu. George Russell podává velmi konzistentní a zralé výkony, přesto se spekuluje, že by právě on mohl být obětí případného přestupu Maxe Verstappena. Pokud by tým vedený Totem Wolffem skutečně nizozemského šampiona získal, bylo by velmi pravděpodobné, že by se právě Russell musel poroučet – i přes svou dobrou formu.

Když se Sainze novináři zeptali, zda by měl pro Russella nějakou radu, odpověděl upřímně. Podle něj je jasné, že každý jezdec se snaží navenek tvářit, že vnější tlak nevnímá, ale pravdou zůstává, že nejistota ohledně budoucnosti se zcela eliminovat nedá. "Není to ideální. Je to hluk – pro vás, pro tým, pro inženýry, pro mechaniky," shrnul.

Zároveň ale zdůraznil, že i v takovém prostředí lze podat špičkový výkon, pokud se jezdec dokáže správně mentálně nastavit. Sám je toho důkazem, když i přes nejistotu ve Ferrari dokázal držet vysoký standard po celý rok. A podobně si podle něj vede letos i Russell, který zatím neukazuje, že by ho přetlak okolo budoucnosti rozhodil.

Sainzův komentář tak slouží nejen jako osobní reflexe, ale i jako tichá solidarita s britským jezdcem, který čelí situaci, jež je často mimo kontrolu samotných závodníků. V zákulisních hrách F1 totiž někdy ani výkon na trati nestačí, pokud do hry vstoupí jména, která mění pravidla.