Zak Brown promluvil o konci jedné éry a startu nové v Red Bullu

Šéf McLarenu Zak Brown přivítal jmenování Laurenta Mekiese do čela Red Bull Racing a vyzdvihl jeho zkušenosti a schopnosti vést tým. Podle něj taková změna posílí konkurenci, která prospívá celé Formuli 1.

Šéf McLarenu Zak Brown se otevřeně vyjádřil k nedávným změnám ve vedení Red Bull Racing, kdy Laurent Mekies nahradil Christiana Hornera na pozici generálního ředitele a šéfa týmu. Podle Browna je tento krok pozitivní nejen pro Red Bull, ale i pro celou Formuli 1, která podle něj bude „zdravější“ a méně zatížená politickými intrikami.

Brown připomněl, že Horner strávil u Red Bullu dvacet let a jeho odchod nebyl pro něj překvapením, byť načasování změny ho zaskočilo. Během rozhovoru na okruhu v Maďarsku zdůraznil, že příchod Mekiese by mohl vrátit sport k ryzí soutěživosti na trati, která by měla být prioritou všech týmů.

„Jsem rád, že Laurent teď stojí v čele,“ řekl Brown. „Laurent je člověk, kterého znám dlouho a kterého mám rád. Myslím, že s ním bude F1 zdravější a že se zase budeme moci víc soustředit na závodění.“ Dodal, že politické spory jsou nevyhnutelné, ale doufá, že nyní bude méně přehánění a manipulací.

Brown také kritizoval Hornerovo předchozí chování a jeho zapojení do politických her, které podle něj „překročily hranici“. „Vždycky tu bude nějaká politika, ale když začnete házet bezdůvodné obvinění, to už je příliš,“ komentoval.

Šéf McLarenu zdůraznil, že dnes na trati sice stále probíhá tvrdý boj, ale už bez překračování hranic a s větší vzájemnou důvěrou. „Teď když sedneme a něco prodiskutujeme, nemusíme se bát, že to někdo využije jako zbraň,“ vysvětlil.

Na závěr Brown vyjádřil naději, že nový přístup přinese větší jednotu a zdravější prostředí mimo trať, přičemž samotná rivalita zůstane na trati. „Budeme soupeřit tvrdě, ale zároveň si budeme víc důvěřovat, že jde o to, co je nejlepší pro Formuli 1,“ uzavřel.