Z Maďarska odjíždíme s otázkami, říká Alonso po šokující rychlosti

Fernando Alonso zůstává i přes skvělý výsledek v Maďarsku opatrný. Páté místo v cíli a solidní tempo během celého víkendu označil za „překvapení“, které však v něm vyvolává i určité obavy. „Dobrá zpráva je, že jsme byli konkurenceschopní a rychlí. Znepokojivé ale je, že nevíme proč,“ řekl novinářům v paddocku Hungaroringu.

Aston Martin totiž předvedl zásadní obrat ve formě. Zatímco ve Spa-Francorchamps se oba monoposty krčily na chvostu startovního pole, v Maďarsku se Alonso i Lance Stroll kvalifikovali na páté, respektive šesté pozici. Navíc to nebylo zásluhou chaosu nebo štěstí, ale čistým tempem. „Určitě se musíme tento týden ve fabrice podívat, co se změnilo mezi Spa a Maďarskem,“ dodal Alonso.

Přestože Španěl vynechal první volný trénink kvůli bolestem zad, jeho výkony na trati tím neutrpěly. Společně se Strollem dokázali proměnit nadějnou kvalifikaci ve stabilní závodní výsledek – páté a sedmé místo znamenalo důležitých 16 bodů do Poháru konstruktérů.

Zisk 16 bodů z Maďarska posunul Aston Martin na šesté místo v Poháru konstruktérů, jen 18 bodů za pátým Williamsem. Pro tým, který se v posledních závodech potýkal s poklesem formy, je to jasný náznak zlepšení. Zda ale jde o začátek stabilního návratu do špičky, nebo jen jednorázové záblesk, ukážou až další závody.

Jednou z klíčových novinek, která se v Maďarsku objevila, byl nový přední křídlo. Právě na něj se nyní upírá pozornost celého týmu. Alonso připustil, že pokud je za nárůstem výkonu právě tento prvek aerodynamiky, může to znamenat výrazný krok vpřed. „Pokud nám to křídlo dalo tolik výkonu, je to velmi dobrá zpráva. Ale zatím to musíme pořádně pochopit,“ zdůraznil.

Závod v Maďarsku tak Aston Martin přinesl nejen body a lepší náladu v garáži, ale také nové otazníky. Tým teď čeká detailní technická analýza, která má odhalit, zda Maďarsko bylo jen příjemnou náhodou, nebo výsledkem smysluplného vývoje. Pro další závody může být klíčové právě tohle porozumění.