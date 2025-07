Zak Brown: Odchod Hornera byl nevyhnutelný

Zak Brown, šéf McLarenu, sice přiznal, že načasování odchodu Christiana Hornera z čela Red Bullu ho trochu zaskočilo, samotné rozhodnutí ale považuje za logické vyústění dlouhodobého napětí uvnitř týmu. V rozhovoru pro kanadskou stanici TSN Brown naznačil, že „drama“, které Red Bull obklopovalo v posledních dvou letech, už bylo zkrátka příliš.

Brown připomněl, že situace kolem Hornera se neuklidňovala, spíše naopak. Neutuchající spekulace, opakovaná interní vyšetřování a otevřená kritika od Josse Verstappena přispívaly k dojmu, že tým prochází vnitřní krizí. „Nedivím se, že k tomu došlo. Možná jen překvapil moment, že se to stalo uprostřed sezony,“ uvedl Brown.

Red Bull zatím oficiálně nevysvětlil, proč se po více než 20 letech s Hornerem náhle rozloučil. Podpora thajské větve vedení sice držela Hornera nad vodou, ale výsledky na trati klesaly. Tým, který ještě nedávno dominoval, se po 12 závodech propadl na čtvrté místo Poháru konstruktérů a ztrácí na vedoucí McLaren už 288 bodů.

Hornerovo místo rychle převzal Laurent Mekies, což signalizuje, že Red Bull chce začít novou kapitolu bez zbytečného otálení. Zatímco boj o týmový titul je prakticky ztracený, Max Verstappen nadále zůstává ve hře o titul mistra světa, i když ztrácí 69 bodů na vedoucího Oscara Piastriho. Brown v této souvislosti přiznal, že si Red Bull s Verstappenem stále zaslouží pozornost. „Max je pořád hrozba, a my to víme,“ uvedl.

Co se týče Hornerovy budoucnosti, Brown neočekává, že by se z motorsportu stáhl úplně. „Byl bych překvapený, kdyby se někde znovu neobjevil. Jeho zkušenosti a historie jsou příliš cenné,“ prohlásil. Přesto dodal, že neví, zda Horner náhodou neplánuje úplně jiný směr, třeba mimo motorsport.

V zákulisí navíc kolují zprávy, že odvolání Hornera mohlo být posledním pokusem Red Bullu, jak si udržet Verstappena, který má ve smlouvě údajnou výstupní klauzuli. Ta by mohla být aktivována, pokud by do letní přestávky nebyl v první čtyřce průběžného pořadí. Momentálně je však druhý a má slušný náskok, takže tahle hrozba se zatím jeví jako vzdálená.

Brown nakonec dodal, že přes všechen ruch kolem Red Bullu a Verstappena zůstává plně soustředěný na vlastní tým: „Mám skvělou dvojici jezdců a nechci trávit čas spekulacemi. Ale jako každý v paddocku sleduji, co se děje. Minimálně mi o tom neustále pípá telefon.“