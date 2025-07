Nezastavitelní? McLaren po dominantním Silverstonu nasazuje vylepšení

McLaren pokračuje ve své dominantní formě i mimo samotné závodní dny. Po zisku vítězství na domácí půdě v Silverstone tým neotálí s dalšími kroky vpřed. Nová podlaha pro monopost MCL39, kterou tým testoval během pátečního tréninku, nyní míří do ostrého provozu – a to už při nadcházející Velké ceně Belgie.

Ačkoli tým původně plánoval nové komponenty nasadit až později kvůli formátu sprintového víkendu ve Spa, výsledky testů přesvědčily vedení, že s nasazením nemusí otálet. Šéf týmu Andrea Stella sice zpočátku upozorňoval, že šlo jen o zkušební verzi kvůli obtížnosti srovnání během sprintového víkendu, nicméně reakce jezdců i data z trati byly natolik pozitivní, že McLaren změnil plány, informuje PlanetF1.com.

„Byli jsme velmi spokojeni s tím, co jsme viděli v prvním tréninku,“ řekl Stella. „Nová podlaha přinesla očekávaný výkon, a proto ji na obě auta nasadíme v Belgii.“ Zak Brown, výkonný ředitel týmu, pak potvrdil, že jak Lando Norris, tak Oscar Piastri budou mít na Spa k dispozici nový upgrade.

A to vše přichází v momentě, kdy McLaren vede Pohár konstruktérů s náskokem 238 bodů na Ferrari a Piastri kraluje průběžnému pořadí jezdců. Přesto v týmu panuje jasná filozofie: nikdy se nezastavit. Jak naznačil Brown, cílem je pokračovat ve vysokém tempu a udržet tlak i přes léto.

„Možná to nebude další vítězství s náskokem 32 sekund, ale věříme, že výkon bude znovu velmi silný,“ řekl Brown pro Sky Sports F1. „Tahle sezona je výjimečná – ačkoliv to zvenčí může vypadat dominantně, uvnitř týmu to jsou stresující závody. Ale pokud se na to dobře kouká v televizi, rádi přidáme dalších devět výher z dvanácti.“

McLaren tak pokračuje v tažení za mistrovským doublem – v sezoně 2025 už stihl vybojovat devět vítězství, z toho pětkrát obsadili první i druhé místo. Nový technický upgrade by měl jejich výhodu ještě upevnit a dát soupeřům další důvod k obavám.