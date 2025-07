Ari Luyendyk o Maxu Verstappenovi: Měl by na to ovládnout i IndyCar

Ari Luyendyk obdivuje talent i vyrovnanost Maxe Verstappena ve Formuli 1. Rád by ho jednou viděl závodit i v IndyCar, kde by podle něj mohl ukázat svou univerzálnost.

Ari Luyendyk, dvojnásobný vítěz Indy 500 a legenda amerického motorsportu, otevřeně vyjádřil touhu vidět Maxe Verstappena jednoho dne závodit v IndyCar. Podle něj by čtyřnásobný mistr světa ve Formuli 1 svými schopnostmi dokonale zapadl do americké série a přinesl by nový rozměr na trať. Přestože se jedná o nepravděpodobný scénář, Luyendykovo uznání Verstappenových kvalit znovu potvrzuje, jak velký respekt Max mezi motoristickými velikány po celém světě vzbuzuje.

Luyendyk se rozplýval nad Verstappenovou chladnokrevností a mentální silou, kterou demonstruje i v těch nejnáročnějších podmínkách. „Sledoval jsem Velkou cenu Brazílie na Netflixu. Lando v rádiu panikařil, Max zněl jako zkušený veterán. Byl klidný, přesný, kontroloval situaci jako kdyby měl vše pod kontrolou ve zlomku sekundy,“ řekl pro The RACER Channel.

Podle Ariho Luyendyka je Max Verstappen nejen mimořádně talentovaný, ale také skvěle zvládá dělat více věcí najednou. Tuto schopnost si osvojil už jako dítě v motokárách a později ji zdokonalil díky závodním simulátorům. Luyendyk obdivuje, jak rychle dokáže Max vyhodnotit celou situaci na trati. Podle něj mu stačí jediný zlomek vteřiny, aby měl jasno.

Bývalý závodník dále poukázal na Maxovu přirozenou vášeň pro motorsport a nepochybuje že sleduje i IndyCar nebo NASCAR. „Myslím že se o IndyCar zajímá víc než se zdá. Byl bych nadšený kdyby se rozhodl vyzkoušet naši sérii,“ uvedl Luyendyk s nadějí.

Realita je však jiná. Verstappen se opakovaně vyjádřil že nemá zájem o závodění na oválech ani o honbu za slavnou Triple Crown. „Mám obrovský respekt k jezdcům IndyCar, ale riskovat zranění třeba nohou pro mě už nedává smysl,“ prohlásil nedávno pro Motorsport.com. Možné účasti na závodech vytrvalostního charakteru jako je Le Mans se ale úplně nebrání.

Ačkoli se Luyendykova představa jeví spíš jako zbožné přání, jeho slova jsou dalším potvrzením Verstappenovy výjimečnosti. Kdyby se někdy rozhodl IndyCar vyzkoušet, měl by před sebou nejen nové výzvy, ale i zástup fanoušků a legend kteří by ho s otevřenou náručí přivítali.