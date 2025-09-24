Liam Lawson odolal tlaku Yukiho Tsunody: Rodina Red Bullu se dočkala jednoho z nejlepších výsledků

Liam Lawson a Yuki Tsunoda
Liam Lawson a Yuki Tsunoda, foto: Red Bull Content Pool
DNES 11:30
V Baku dosáhli mladí jezdci Red Bullu výborného výsledku, když Liam Lawson dojel pátý těsně před Yukim Tsunodou. Racing Bulls díky tomu poskočili na šesté místo v Poháru konstruktérů a ukázali rostoucí formu i potenciál svých mladých jezdců.

Na městském okruhu v Baku se Red Bull dočkal jednoho z nejlepších týmových výsledků sezony a to díky svým mladým nadějím. Liam Lawson projel cílem na páté příčce a hned za ním s odstupem pouhých šesti desetin sekundy Yuki Tsunoda. Výsledek který Racing Bulls posunul v Poháru konstruktérů zároveň ukázal odlišné přístupy obou jezdců i jejich postavení v rámci rodiny Red Bullu.

Závěr závodu nabídl divákům strhující podívanou když se Tsunoda držel těsně za Lawsonovým vozem a v několika pasážích byl doslova nalepený na jeho zadním křídle. Japonský jezdec měl rychlejší tempo díky čerstvým pneumatikám ale v jeho rozhodování hrála velkou roli i skutečnost že za nimi kroužili Lando Norris a Lewis Hamilton. Všichni čtyři tak tvořili vlak v DRS.

„Zvlášť když byl za mnou McLaren myslel jsem na šampionát jak ten týmový tak o titul pro Maxe,“ vysvětlil Tsunoda pro F1TV. „Bylo spoustu příležitostí kdy jsem mohl zkusit zaútočit na Liama ale hrozilo velké riziko že nás McLaren oba předjede.“ Jeho slova tak ukazují na jistou týmovou loajalitu a uvědomění širšího kontextu nejen vlastního výsledku.

Max Verstappen v Imole

Max Verstappen znovu ve hře: Bitva o titul jezdců zůstává otevřená

Liam Lawson zvolil vlastní strategii a závod v Baku pojmul jako ryzí boj o pozici. Přiznal, že nevěděl přesně, na které příčce jede, až do cílové čáry, ale cítil, že výsledek bude solidní, protože za sebou viděl silné soupeře. „Přirozeně se snažíte udržet vůz za sebou,“ uvedl. „Na konci závodu riskujete víc, abyste pozici udržel.“ Jeho odhodlání ukázalo, že má kvality, které se Red Bullu mohou hodit i v budoucnu.

Zajímavé je, že mezi oběma sesterskými týmy Red Bullu nepadla žádná týmová instrukce. Alan Permane to potvrdil pro DAZN: „Nebyla tam žádná. Samozřejmě jsme ho neměli v plánu pouštět. Liam odvedl skvělou práci, když za sebou udržel rychlejší vůz.“

Podle Permanea byla Lawsonova jízda ukázkou psychické síly a vyzrálosti. „Liam je mentálně velmi tvrdý, mimořádně silný. Byl soustředěný celý víkend a zajel perfektně. Nikdy tu v F1 nezávodil, ano v F2 ano, ale to je úplně jiné. Postupoval od tréninků přes kvalifikaci až k výjimečnému závodu.“

Permane si však posteskl, že se z třetí startovní příčky nakonec stalo páté místo. „Věděli jsme, že na Mercedesy nemáme tempo. Ale i tak dojet před McLareny, oběma Ferrari a jedním Red Bullem je neuvěřitelné. Liam předvedl fantastickou práci.“

Díky jedenácti bodům z Baku, které doplnil desátým místem Isack Hadjar, se Racing Bulls posunuli na 72 bodů a přeskočili Aston Martin v Poháru konstruktérů. Šesté místo je pro tým velkou vzpruhou a Permane už hledí výše. „Zkusíme to,“ řekl. „Pokud budeme mít perfektní víkendy, možná se přiblížíme Williamsu. Ti byli rychlejší tady i v Monze, ale na tratích s vyšším přítlakem můžeme mít navrch.“

Závod v Ázerbájdžánu tak potvrdil rostoucí formu Racing Bulls a naznačil budoucnost jezdců spojených s Red Bullem. Lawson ukázal, že dokáže tvrdě bránit a zvládat tlak, zatímco Cunoda dal najevo, že se umí podřídit týmovým zájmům. Kombinace těchto přístupů dává Red Bullu zajímavé možnosti při rozhodování o budoucím složení sestavy.

