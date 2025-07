Wheatley nevěří, co se děje v Red Bullu: Nevěřil bych, že je to možné

Jonathan Wheatley, nynější šéf týmu Sauber, otevřeně přiznal překvapení nad jednou z nejvýraznějších statistik letošní sezony. Od svého květnového nástupu, po téměř dvou dekádách ve strukturách Red Bullu, zažívá s týmem, který se brzy transformuje v tovární stáj Audi, nečekaný vzestup. A spolu s tím i zcela nový pohled na to, co dnes znamená konkurenceschopnost ve světě F1.

Zatímco loni uzavíral Sauber, aktuálně pod značkou Stake, tabulku Poháru konstruktérů, letos se posunul na šesté místo a reálně ohrožuje i pátou Williams, na který ztrácí pouhých osmnáct bodů. Hlavní zásluhu na tom má veterán Nico Hülkenberg, jenž od příchodu do týmu nasbíral za čtyři závody neuvěřitelných třicet jedna bodů. Pro srovnání: kombinovaný výkon druhých jezdců Red Bullu v celé letošní sezoně činí jen sedm bodů.

Při pohledu do historie je kontrast ještě markantnější. Za posledních dvacet dva závodů, sahajících až k loňské Velké ceně Nizozemska, získali jezdci na druhé sedačce Red Bullu – ať už to byl Sergio Pérez, Liam Lawson nebo Yuki Tsunoda – dohromady jen dvacet osm bodů. To je o tři méně než kolik Hülkenberg přidal během posledního měsíce.

Pro Wheatleyho, který ještě nedávno působil jako sportovní ředitel dominantního Red Bullu, jde o šokující srovnání. „Nikdy bych nevěřil, že je to možné,“ přiznal v rozhovoru pro RacingNews365. „Znám kvality lidí v tom týmu. Znám jejich úroveň. Přesto vidím, že některé věci zvládáme lépe my a jiné zase oni. To je právě to fascinující na tomto sportu.“

Na své nové misi v Hinwilu spolupracuje Wheatley s dalším zkušeným hráčem – bývalým šéfem Ferrari Mattiou Binottem, který v rámci projektu Audi působí jako výkonný poradce. Společně pracují na tom, aby z týmu s ambicemi vytvořili tým se skutečnou silou. „Naší prací je ukazovat směr a vést tým správnou cestou,“ vysvětlil Wheatley. „A mám pocit, že se loď začíná stáčet tím správným směrem.“

V éře příprav na příchod Audi a revoluci pravidel v roce 2026 je právě tento vývoj v Sauberu dalším potvrzením toho, jak rychle se může proměnit výkon i reputace týmu – zvlášť když za kormidlem stojí lidé se zkušenostmi z vrcholu.