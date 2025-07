Johnny Herbert varuje: Souboj o titul nebude jen o rychlosti

Johnny Herbert se domnívá, že letošní boj o titul mistra světa Formule 1 bude méně o samotném výkonu vozu a více o mentální připravenosti jezdců McLarenu. Dvojice Lando Norris a Oscar Piastri podle něj představuje klíč k mistrovské bitvě, která bude stále více formována jejich psychickou odolností a osobním vývojem.

McLaren letos jasně udává tempo. Po dvanácti odjetých závodech vede s 460 body šampionát konstruktérů a drží výrazný náskok před konkurencí. Oscar Piastri a Lando Norris dohromady ovládli devět Velkých cen a jejich těsný souboj o titul je ozdobou sezony. Australan momentálně vede o osm bodů. Tým jim navíc dává volnost v přímém závodění, což přináší vzrušující momenty na trati a zároveň stupňuje napětí uvnitř garáže.

Týmová politika „necháme je závodit“ však nese svá rizika. Kolize z Kanady, kdy Norris marně hledal prostor vedle týmového kolegy a skončil mimo hru, byla jasným varováním. Sám tým po incidentu přiznal, že k takové situaci muselo jednou dojít. Ironií osudu ale právě Norris následně zvítězil v Rakousku i na domácí půdě ve Velké Británii, čímž ukázal, že se z chyb umí poučit.

Herbert oceňuje přístup obou jezdců, ale vnímá rozdíly v jejich mentálním nastavení. Piastri podle něj od počátku působí neobyčejně vyrovnaně a zralě. Norris se naopak stále vyvíjí – v posledních letech však podle Herberta výrazně dospěl. Zkušený komentátor si ale všímá, že Brit občas nese s sebou „mentální zátěž“, kterou si musí umět sám zpracovat a překonat.

„Je to otázka mentální kapacity. Jsou chvíle, kdy je třeba odhodit batoh pochybností a očekávání, který si nesete na ramenou,“ řekl Herbert pro F1.com. Srovnává tuto fázi kariéry s vývojem legend jako Max Verstappen, Lewis Hamilton nebo Ayrton Senna – všichni podle něj v určitý moment museli psychicky vyzrát, aby mohli plně využít výkonu vozu.

Souboj mezi Norrisem a Piastrim bude zřejmě trvat až do posledního závodu sezony. A podle Herberta ho nerozhodne technika, ale to, kdo z jezdců se lépe vyrovná s tlakem. „Oba se neustále zlepšují, jsou mladí a talentovaní. Ale nakonec to bude právě ten silnější mentálně, kdo se stane mistrem světa,“ uzavírá bývalý pilot.