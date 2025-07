Helmut Marko o spekulacích ohledně Maxe Verstappena: Bylo by to nesmyslné

Helmut Marko, poradce týmu Red Bull Racing, otevřeně přiznal, že odchod Maxe Verstappena by na konci letošní sezony jednoduše „nedával smysl“. Navzdory neustálým spekulacím o možném přestupu nizozemského šampiona a intenzivnímu zájmu ze strany šéfa Mercedesu Tota Wolffa, Marko nyní definitivně potvrdil, že Verstappen zůstává i pro rok 2026.

„Bylo to v poslední době docela otravné,“ řekl Marko v rozhovoru pro Kronen Zeitung, kde popsal, jak frustrující bylo neustále čelit otázkám ohledně Verstappenovy budoucnosti. „Především si všichni mysleli, že vědí lépe než my, jak ta výstupní klauzule vypadá. Vše bylo trochu přiživeno Totem.“

Podle Marka ale nikdy nebylo reálné, že by Verstappen odešel. Nejen kvůli kontraktu, ale i kvůli nejasné budoucnosti sportu. „Bylo mi to vždy jasné, protože by bylo nesmyslné, aby Max přestoupil v roce 2026,“ zdůraznil. „Bude to čistý list papíru: nikdo neví, kdo bude mít nejlepší motor nebo šasi.“

Rok 2026 totiž přinese radikální změny v technických pravidlech F1. Nové pohonné jednotky a aerodynamické koncepty by mohly kompletně promíchat rozložení sil. A právě to je podle Marka zásadní důvod, proč zůstává Verstappen v Red Bullu. „Existuje mnoho parametrů, kde se to může pokazit. Kdybych byl Max, také bych si to nejdřív chtěl prohlédnout a pak se rozhodl.“

Verstappen má v Red Bullu platný kontrakt až do konce sezony 2028. I přesto se v uplynulých měsících opakovaně řešily takzvané výkonnostní klauzule, které by teoreticky mohly umožnit předčasný odchod.

Marko ale doufá, že se podobná dramata v příštím roce nebudou opakovat – především pokud se týmu podaří postavit opět konkurenceschopný vůz. „Doufám, že ne,“ odpověděl stručně na otázku, zda čeká další kolo spekulací ohledně Verstappenovy smlouvy.