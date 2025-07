Laurent Mekies promluvil o odvážném a riskantním kroku u Yukiho Tsunody

Šéf týmu Red Bull Racing Laurent Mekies v rozhovoru pro RacingNews365 odhalil, že nasazení nové specifikace podlahy na vůz Yukiho Tsunody před kvalifikací na Velkou cenu Belgie bylo „riskantním“ krokem. Po jedenáctém místě v závodě Sprint tým využil krátké okno mezi Sprintem a hlavní kvalifikací, kdy se opět otevřelo parc fermé, a rozhodl se novou podlahu instalovat právě na Tsunodův vůz RB21.

Tato volba se ukázala jako správná. Tsunoda, který jel na stejné specifikaci vozu jako jeho týmový kolega Max Verstappen, předvedl nejlepší kvalifikační výkon za Red Bull a zajistil si sedmé místo, přičemž na Verstappena ztratil jen 0,342 sekundy. To byl výrazný pokrok oproti jeho předchozím nejlepším výsledkům – v Rakousku ztratil na Verstappena 0,533 sekundy a jeho dosud nejlepší kvalifikační umístění bylo osmý v Saúdské Arábii.

Mekies popsal, jak se tým rozhodoval o nasazení nové podlahy, a upozornil na rizika spojená s tímto krokem. „Dostali jsme kvůli podlaze hodně pozornosti, ale není to nic neobvyklého nebo zvláštního,“ uvedl Mekies. Vysvětlil, že týmy se snaží dostat nejnovější díly na trať co nejdříve, ale někdy dorazí k různým vozům v různých časech.

V případě Tsunody se tým musel rozhodnout, zda počká do dalšího závodního víkendu, nebo využije neobvyklý časový úsek mezi Sprintem a hlavní kvalifikací, aby podlahu nainstaloval dříve. Tento krok byl riskantní, protože jezdec musí na nový díl rychle reagovat a adaptovat se během velmi krátké doby. „Obvykle to znamená, že jezdec zaplatí svou cenu, protože se musí rychle přizpůsobit. Ale my jsme cítili, že to stojí za ten risk a úsilí,“ dodal Mekies.

Montáž nových dílů byla velmi náročná na čas a vyžadovala perfektní práci týmu, což se mu povedlo. „Technici odvedli skvělou práci a Yuki se během kvalifikace dokázal rychle adaptovat. Udělal velký krok vpřed a předvedl velmi silný výkon,“ pochválil jezdecký výkon Mekies.

Tsunodův postup na sedmou příčku v kvalifikaci je pro Red Bull důležitým signálem, že i mladý Japonec dokáže reagovat na technické změny a zlepšovat se. Tento krok naznačuje, jak důležitá je flexibilita týmu i jezdce při využívání nejnovějších technických inovací v konkurenčním prostředí formule 1.