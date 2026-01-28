Premiéra Ferrari v Barceloně: Lewis Hamilton popisuje náročný den na mokré trati

Lewis Hamilton během testů v Barceloně
Lewis Hamilton během testů v Barceloně, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 13:11
Sdílej:

Ferrari zvládlo první den předsezonních testů v Barceloně i přes náročné podmínky způsobené deštěm a dokázalo získat cenná data bez větších problémů. Lewis Hamilton popsal své dojmy z prvních jízd.

První den předsezonního testování Ferrari v Barceloně byl podle Lewise Hamiltona „velmi náročný“ kvůli dešti, přesto ale proběhl „bez větších problémů“. Sedminásobný mistr světa připomněl, že mokrá trať testovala schopnosti jezdců i nastavení nového monopostu SF-26, ale tým získal cenné zkušenosti.

„Byl to opravdu náročný den, začalo pršet kolem 10:30. Charles měl trochu suché jízdy, ale pak byla odpoledne trať mokrá a museli jsme řešit, jak dostat pneumatiky do správné teploty,“ popsal Hamilton.

Ferrari se rozhodlo první den testů vynechat a vyjet až v úterý, což většina týmů přivítala, protože odpoledne hrozil déšť. Na trati se tak kromě Scuderie objevil jen Red Bull. Přesto se Leclerc a Hamilton dokázali adaptovat na obtížné podmínky a podle neoficiálních časomíry odjeli dohromady 121 kol.

„Bylo to opravdu produktivní. Odjeli jsme kolem 120 kol, a to i přes mokré podmínky a jednu červenou vlajku. Jsem opravdu pyšný na všechny zpátky v továrně za to, že dostali auto do tohoto stavu. Získali jsme hodně informací o voze,“ dodal Hamilton.

Isack Hadjar v Red Bullu RB22

Nečekaná rána pro Red Bull. Nehoda Isacka Hadjara má rozsáhlé následky

Nová pravidla pro rok 2026 znamenají zásadní změnu v konstrukci šasi i pohonných jednotkách, s aktivní aerodynamikou a téměř vyrovnaným rozdělením výkonu mezi spalovací motor a elektrickou energii. Poslední taková revoluce nastala v roce 2014 při přechodu na hybridní turbomotory, kdy měly týmy problémy s poruchovostí.

„Může to být mnohem horší při tak velké změně pravidel. My jsme den zvládli bez větších problémů – byly jen malé detaily, které se snažíme zlepšit. To je skvělé,“ řekl Hamilton.

Sedminásobný mistr světa přiznal, že kvůli dešti neměl šanci plně vyzkoušet nové aerodynamické a motorové systémy SF-26, ale i tak byl z nového auta nadšený.

„Zažil jsem hodně různých aut a pravidel, ale tato změna je podle mě největší. Méně přítlaku než loni, žádné problémy s porpoisingem jako v roce 2022 – jsou tu určitě pozitivní věci,“ dodal Hamilton.

„Je to obrovská výzva pro všechny týmy. Kdo se nejrychleji naučí optimalizovat čas, energii a vývoj, ten bude na špici. Každý musí být ve střehu a učit se za jízdy. Všichni jsou teď na maximum, aby využili každou příležitost,“ uzavřel britský závodník.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari Ferrari SF-26 Test Barcelona
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton během testů v Barceloně

Premiéra Ferrari v Barceloně: Lewis Hamilton popisuje náročný den na mokré trati

Ferrari zvládlo první den předsezonních testů v Barceloně i přes náročné podmínky způsobené deštěm a dokázalo získat cenná data bez větších problémů. Lewis Hamilton popsal své dojmy z prvních jízd.

Novinky
Isack Hadjar v Red Bullu RB22

Nečekaná rána pro Red Bull. Nehoda Isacka Hadjara má rozsáhlé následky

Red Bull zatím nemá jasno, kdy jeho RB22 znovu vyjede na trať v Barceloně poté, co Isack Hadjar sjel z trati a narazil do bariéry. Tým se nyní věnuje opravě vozu a pečlivě plánuje další testovací jízdu s ohledem na počasí a omezený počet testovacích dní.

Novinky
Isack Hadjar během testů v Barceloně s Red Bullem RB22

Úterní drama Red Bullu: Isack Hadjar skončil v bariéře

Druhý den testů v Barceloně skončil pro Isacka Hadjara předčasně, když podle neoficiálních zpráv vyjel mimo trať.

Novinky
George Russell během prvního testu Mercedesu W17

Red Bull a Haas zaskočily paddock. George Russell otevřeně přiznává obdiv

George Russell z Mercedesu vyzdvihl pozitivní dojmy z některých soupeřů během prvních testů F1 v Barceloně. Podle něj týmy ukázaly, že jsou dobře připravené a nastavily zajímavou laťku pro zbytek startovního pole.

Novinky
Max Verstappen v Monze

Druhý den testů v Barceloně: Max Verstappen měl problém, Charles Leclerc ukázal tempo na mokru

Druhý den testů F1 v Barceloně začal přerušením po krátkém incidentu na trati. Déšť dorazil dříve, než bylo čekáno, a trať se postupně měnila, zatímco jezdci pokračovali v jízdách.

Novinky
Isack Hadjar v Red Bullu RB22

Formule 1 zahájila novou technickou éru. První test v Barceloně poodhalil možné rozložení sil

Formule 1 v pondělí zahájila novou éru, když se na barcelonském okruhu představilo sedm z jedenácti týmů. Neoficiální časy prvního testovacího dne ukázaly možné rozložení sil.

Novinky
Lewis Hamilton v Maďarsku

Nový začátek pro Lewise Hamiltona: Ferrari mění inženýrskou strategii

Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 odpočatý a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari.
Novinky
Mclaren MCL40

McLaren ukazuje první vizualizace svého nového monopostu MCL40

McLaren se sice v pondělí nezapojil do testů v Barceloně a MCL40 na trať nevyjel, přesto upoutal pozornost okamžitě po startu dne. Tým totiž odhalil testovací lakování.
Novinky
Ollie Bearman v monopostu VF-26

Haas absolvoval první kilometry s monopostem VF‑26

Haas absolvoval první kilometry sezony 2026 na testovací trati Ferrari ve Fioranu.Americký tým tak oficiálně zahájil přípravy na novou kapitolu Formule 1.
Novinky
Ferrari SF-26

Aktivní aerodynamika v akci: Lewis Hamilton ukázal první ochutnávku nové technologie

Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.
Novinky
Carlos Sainz jr. ve Williamsu.

Williams učinil nečekaný krok: Tým vynechá první testy sezóny v Barceloně

Tým Williams vydal oficiální prohlášení, ve kterém potvrdil, že se příští týden nezúčastní barcelonského shakedownu. 

Novinky
Alpine A526

Alpine odhalil nový A526 v Barceloně. Samootná show proběhla na lodi

Alpine odhalilo svůj nový monopost A526 během stylové premiéry na palubě výletní lodi v Barceloně v pátek, čímž tým zahájil oficiální sezónu příprav na rok 2026.