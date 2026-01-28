Ferrari zvládlo první den předsezonních testů v Barceloně i přes náročné podmínky způsobené deštěm a dokázalo získat cenná data bez větších problémů. Lewis Hamilton popsal své dojmy z prvních jízd.
První den předsezonního testování Ferrari v Barceloně byl podle Lewise Hamiltona „velmi náročný“ kvůli dešti, přesto ale proběhl „bez větších problémů“. Sedminásobný mistr světa připomněl, že mokrá trať testovala schopnosti jezdců i nastavení nového monopostu SF-26, ale tým získal cenné zkušenosti.
„Byl to opravdu náročný den, začalo pršet kolem 10:30. Charles měl trochu suché jízdy, ale pak byla odpoledne trať mokrá a museli jsme řešit, jak dostat pneumatiky do správné teploty,“ popsal Hamilton.
Ferrari se rozhodlo první den testů vynechat a vyjet až v úterý, což většina týmů přivítala, protože odpoledne hrozil déšť. Na trati se tak kromě Scuderie objevil jen Red Bull. Přesto se Leclerc a Hamilton dokázali adaptovat na obtížné podmínky a podle neoficiálních časomíry odjeli dohromady 121 kol.
„Bylo to opravdu produktivní. Odjeli jsme kolem 120 kol, a to i přes mokré podmínky a jednu červenou vlajku. Jsem opravdu pyšný na všechny zpátky v továrně za to, že dostali auto do tohoto stavu. Získali jsme hodně informací o voze,“ dodal Hamilton.
Nová pravidla pro rok 2026 znamenají zásadní změnu v konstrukci šasi i pohonných jednotkách, s aktivní aerodynamikou a téměř vyrovnaným rozdělením výkonu mezi spalovací motor a elektrickou energii. Poslední taková revoluce nastala v roce 2014 při přechodu na hybridní turbomotory, kdy měly týmy problémy s poruchovostí.
„Může to být mnohem horší při tak velké změně pravidel. My jsme den zvládli bez větších problémů – byly jen malé detaily, které se snažíme zlepšit. To je skvělé,“ řekl Hamilton.
Sedminásobný mistr světa přiznal, že kvůli dešti neměl šanci plně vyzkoušet nové aerodynamické a motorové systémy SF-26, ale i tak byl z nového auta nadšený.
„Zažil jsem hodně různých aut a pravidel, ale tato změna je podle mě největší. Méně přítlaku než loni, žádné problémy s porpoisingem jako v roce 2022 – jsou tu určitě pozitivní věci,“ dodal Hamilton.
„Je to obrovská výzva pro všechny týmy. Kdo se nejrychleji naučí optimalizovat čas, energii a vývoj, ten bude na špici. Každý musí být ve střehu a učit se za jízdy. Všichni jsou teď na maximum, aby využili každou příležitost,“ uzavřel britský závodník.
