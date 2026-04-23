Lando Norris pod dohledem: Při rozhovoru nesměl odpovídat na citlivá témata

Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.
Slavnostní předávání cen Laureus se pro úřadujícího mistra světa Landa Norrise neodehrálo tradičním způsobem. Norris nebyl na předávání osobně přítomen, proto zvolil jinou variantu a svou děkovnou řeč natočil na dálku z golfového areálu v anglickém Surrey, kde se zrovna nacházel.
Jen pár minut po natočení děkovné řeči už Landa Norrise čekal další mediální výstup. Oslavný moment tak rychle vystřídal klasický rozhovor, který měl ale tentokrát jinou váhu, protože probíhal již v roli čerstvého výherce.
Interview vedl zkušený novinář britského deníku The Guardian Donald McRae, který je známý tím, že se ve svých rozhovorech zaměřuje i na psychologii sportovců a jejich osobní příběhy. I tentokrát se tak neřešily pouze výsledky, ale i vnitřní vývoj jezdce.
Norris se v úvodu vrací k období, kdy jeho kariéra nebyla samozřejmá ani stabilní. Otevřeně mluví o pochybnostech, které ho provázely už od mládežnických kategorií a přenášely se i do Formule 1.
„Byly chvíle, kdy jsem si říkal, jestli sem vůbec patřím,“ říká Norris. Velkou roli v jeho formování hrála podle jeho slov inspirace mimo motorsport. Sleduje například golf, kde ho fascinuje způsob, jakým sportovci pracují s tlakem v individuálních situacích.
„Golf je pro mě hlavně o hlavě. Právě tam je nejvíc vidět, jak velkou roli hraje psychika,“ vysvětluje.
V minulých sezónách se navíc obracel na sportovce z jiných odvětví, aby lépe pochopil, jak zvládat krize a období, kdy se výkon nedaří podle očekávání.
„Mluvil jsem s lidmi, kteří si prošli podobnými situacemi,“ přiznává. Zároveň ale zdůrazňuje, že žádná externí zkušenost nenahradí vlastní výkon a odpovědnost.
„Nakonec to stejně musíte zvládnout sami,“ dodává. Zisk mistrovského titulu pro něj představuje zásadní životní milník, který si ale podle svých slov ještě plně neuvědomuje.
„Občas mi to dojde až zpětně. Třeba když se mě někdo u večeře zeptá, jestli mi to přijde normální,“ popisuje.
Silnou roli v jeho veřejném vystupování hraje také téma psychického zdraví, které otevírá častěji než většina jeho kolegů z padoku.
„Když jsem byl mladší, nikdy by mě nenapadlo, že o tom budu mluvit,“ říká Norris. Podle něj má sdílení těchto zkušeností větší dlouhodobou hodnotu než samotné sportovní úspěchy. „Možná to, co říkám, má někdy větší smysl než samotné vítězství,“ dodává.
V průběhu rozhovoru se ale mění jeho atmosféra. Do diskuse vstupují zástupci jeho managementu a začínají určovat hranice toho, o čem se lze bavit.
Ještě před zahájením rozhovoru bylo Donaldovi McRaemu sděleno, že některá témata zůstanou z diskuse vyňata. Omezení se týkala především vztahů Landa Norrise s jeho hlavními rivaly Maxem Verstappenem a Georgem Russellem, stejně jako otázek kolem technických změn a nových pravidel ve Formuli 1.
Takové omezení působí citlivě zejména proto, že se dotýká témat, která tvoří samotné jádro současné F1. Rivalita mezi špičkovými jezdci i vývoj pravidel patří dlouhodobě k nejvíce sledovaným oblastem, které ovlivňují nejen sportovní dění, ale i jeho směřování.
Napětí v rozhovoru se následně zvýšilo v jeho závěru, kdy se McRae přesto rozhodl otevřít téma technických předpisů.
Zlom nastal ve chvíli, kdy se z telefonu položeného na stole ozval hlas Norrisova manažera, který byl přítomen pouze na dálku. Jeho reakce byla jednoznačná.
„Na toto téma se nebudeme bavit,“ ozvalo se z reproduktoru na stole, a debata o pravidlech tím byla v tu chvíli definitivně utnuta. Norris situaci nijak neeskaluje, naopak ji přijímá bez konfliktu a plynule pokračuje v odpovědích na další otázky.
„Klidně na to odpovím,“ říká. Okamžitě je však korigován dalším zásadním vstupem. „Ne, tohle už ne,“ zazní rozhodně.
V určitých momentech tak rozhovor ztrácí spontánnost a přechází do kontrolovaného režimu, kde nejsou všechna témata přístupná.
Když se debata stočí k budoucnosti sezóny, soupeřům a výkonu McLarenu, přichází další omezení. „Čas skončil,“ uzavírá zástupce týmu.
Novinář se snaží získat ještě slíbených deset minut navíc, ale Norris reaguje spíše rozpačitě a bez odporu. „Já nejsem šéf,“ přiznává Norris.
Z pohledu okolností působí zvláštně, že úřadující mistr světa nemá plnou kontrolu nad průběhem vlastního mediálního výstupu. Po krátkém napětí ale Norris situaci nekomplikuje a nakonec na otázku přesto odpoví.
„To je v pohodě. Klidně na to odpovím,“ dodává. „Ne,“ zazní bez dalšího vysvětlení.
Norris reaguje spíše rozpačitým úsměvem a znovu se vrací k tomu, že rozhodovací pravomoci nemá v rukou. „Já nejsem šéf,“ říká znovu, informuje McRae.
Tento moment působí v kontrastu s jeho jinak otevřeným vystupováním v médiích i s tím, že McLaren mu běžně umožňuje plnou volnost.
Rozhovor pokračuje k dalším tématům, mimo jiné k nadcházející Velké ceně Miami, kde Norris v roce 2024 slavil své první vítězství ve Formuli 1. Následuje ale otázka na výkonnostní souboj s Mercedesem v aktuální sezóně.
Reakce přichází okamžitě. „Už končíme s časem,“ zazní z managementu. Na doplňující dotaz, proč nelze odpovědět ani na relativně obecnou sportovní otázku, přichází další odmítnutí. „Na to nebudeme odpovídat,“ dodává zástupce.
Norris se v tu chvíli viditelně dostává do nepohodlné situace a obrací se na něj. „Proč? Řekni ano,“ reaguje. Nakonec však přesto odpoví na původní otázku sám. „Ano, Mercedes se dá dohnat a děláme maximum, aby to bylo právě naší zásluhou,“ říká Norris.
Následuje otázka na budoucnost Maxe Verstappena ve Formuli 1. „Nemám tušení,“ říká Norris. „Max si může dělat, co chce.“
Jeho zástupce následně vstupuje do diskuse s výrazně aktivnějším tónem a s nadsázkou uzavírá téma. „Je to skvělý člověk. Max je nejlepší na světě a my ho milujeme. Konec citace.“
„Nakonec jsem si s Landem Norrisem podal ruku a poděkoval mu za jeho čas,“ popisuje Donald McRae. „Když odešel, přišel jsem za jeho mladým, dost upovídaným manažerem. Ukázal jsem na své šediny, abych naznačil, že už mám za sebou spoustu rozhovorů se slavnými sportovci, a řekl jsem mu, že podle mě Norrisovi spíš škodí, než pomáhá.“
„Pak jsme si podali ruku a rozešli se do noci. Ani mě tolik nemrzelo, že byl rozhovor kratší, než měl být. Spíš mě znepokojovalo, že i tak obdivovaný mistr světa musí být takhle hlídaný,“ dodal.
