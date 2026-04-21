Max Verstappen a nejistá budoucnost. Jenson Button v tom má jasno

Budoucnost Maxe Verstappena je v posledních dnech častým tématem debat, a to nejen kvůli jeho kritice současných pravidel, ale i aktivitám mimo Formuli 1. K možným scénářům jeho další kariéry se vyjádřil také Jenson Button, který nabídl svůj pohled na situaci.
Napětí kolem budoucnosti Max Verstappen ve Formuli 1 se v posledních týdnech znovu zvýšilo, a to nejen kvůli sportovním výsledkům, ale i jeho stále otevřenějším komentářům k vývoji samotného šampionátu. Nizozemský jezdec přitom dlouhodobě zdůrazňuje, že pro něj není prioritou honba za rekordy, ale především radost ze závodění.
Současný technický směr Formule 1, založený na hybridních pohonných jednotkách a vysokém podílu elektrické energie, však podle něj tento zážitek postupně oslabuje. Verstappen už dříve označil současnou podobu závodění za „Formule E na steroidech“ a s nadsázkou ji přirovnal ke hře „Mario Kart“, kde podle něj často rozhodují umělé výkonnostní výhody.
Navzdory smlouvě s Red Bull Racing platné až do konce sezóny 2028 Verstappen otevřeně říká, že pokud by ho závodění přestalo bavit, nevidí důvod v něm pokračovat za každou cenu.
V poslední době Max Verstappen stále častěji rozšiřuje své závodní aktivity mimo Formuli 1, především směrem k závodům GT3. Nedávno se zúčastnil kvalifikace na 24hodinový závod na Nürburgringu.
Právě tyto kroky posilují debaty o tom, zda Verstappen v budoucnu nezvolí částečný ústup z Formule 1, případně úplnou změnu závodní kariéry.
Sám pilot přiznává, že o své budoucnosti intenzivně přemýšlí. „Víte, jak přemýšlím o věcech, to už nemusím znovu vysvětlovat. Takže ano, je toho pro mě osobně hodně, co si musím ujasnit,“ uvedl během víkendu v Suzuce.
Když byl Max Verstappen dotázán konkrétněji, co právě řeší, odpověděl stručně, ale výstižně. „Život tady,“ řekl s odkazem na fungování ve Formuli 1.
O den později své myšlenky rozvedl a naznačil, že nejde jen o sport, ale o širší pohled na životní rovnováhu. „Přemýšlím o všem, co se děje v paddocku… Člověk si klade otázku, jestli to stojí za to. Nebo jestli si víc neužiju čas doma s rodinou a přáteli, když mě sport zrovna nenaplňuje.“
Jeho slova okamžitě rozvířila spekulace o možné pauze od Formule 1, podobně jako ji v minulosti zvolili Fernando Alonso nebo Michael Schumacher.
Bývalý mistr světa Jenson Button ale tuto variantu příliš nepovažuje za pravděpodobnou. „Upřímně mi nepřijde jako typ, který by si dal pauzu. Buď závodí, nebo nezávodí,“ uvedl pro Sky F1.
Podle Buttona je Verstappenův přístup v tomto směru poměrně jasný. „Pokud by chtěl skončit a dělat něco jiného, co ho bude bavit, je to v pořádku.“
Zároveň naznačil, že případné rozhodnutí by spíše znamenalo definitivní konec než dočasné přerušení kariéry. „Myslím, že to bude jeho poslední kapitola ve Formuli 1. Nemyslím si, že by si dal rok pauzu a pak se vrátil.“
Do celé situace navíc vstupují i změny uvnitř Red Bullu, které mohou hrát důležitou roli v jeho dalším rozhodování.
Button v této souvislosti připomněl i odchod dlouholetého inženýra Gianpiera Lambiaseho. „Jen pár týdnů předtím, než bylo oznámeno, že Lambiase zamíří do McLarenu, Max říkal, že si nedokáže představit závodění bez něj.“
Přesto Jenson Button zdůrazňuje, že budoucnost je stále otevřená. „Uvidíme,“ dodal. Max Verstappen tak i přes rostoucí spekulace nadále zůstává jednou z klíčových osobností současné Formule 1.
Budoucnost Maxe Verstappena je v posledních dnech častým tématem debat, a to nejen kvůli jeho kritice současných pravidel, ale i aktivitám mimo Formuli 1. K možným scénářům jeho další kariéry se vyjádřil také Jenson Button, který nabídl svůj pohled na situaci.
