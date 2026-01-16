Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.
Racing Bulls oficiálně představil nové zbarvení svého monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při honosném launch eventu v Detroitu, sídle automobilky Ford, společně s hlavním týmem Red Bull Racing. Událost byla součástí širší oslavy nové technické spolupráce mezi Fordem a Red Bull Powertrains.
Nový monopost bude mít převážně bílou karoserii s elegantními modrými detaily, které připomínají spolupráci s Fordem. Tento design je výraznou změnou oproti jednoduchému stylu z roku 2025.
Arvid Lindblad, který letos vstupuje do Formule 1 s Racing Bulls, byl při představení vozu hlavní hvězdou. Na pódiu jej doprovázel zkušený týmový kolega Liam Lawson, šéf týmu Alan Permane a CEO Peter Bayer, aby odhalili nové zbarvení před více než 1500 hosty i fanoušky na globálních livestreamových přenosech.
Lindblad popsal okamžik jako „upřímně surrealistický“, kdy stál poprvé před svým závodním vozem. „Byl to okamžik, na který čekám celý život. Vidět svůj vůz oficiálně odhalený a vědět, že za chvíli nastoupím do sezóny, je opravdu zvláštní a vzrušující,“ uvedl mladý Ital.
Racing Bulls využil launch také k představení nového oblečení pro sezónu 2026, což potvrzuje jejich strategii propojení motorsportu s módní kulturou a snahu oslovit mladší publikum. Spolupráce s umělci a influencery má týmu pomoci budovat autentickou a inkluzivní značku.
Peter Bayer zdůraznil, že nový design vozu ukazuje, že tým chce být „nejprve kulturní“ a propojit závodění s fanoušky. „Od Detroitu, který symbolizuje naše partnerství s Fordem, až po zapojení tvůrců a fanoušků – vše ukazuje, že chceme být týmem, který žije naplno jak na trati, tak mimo ni,“ vysvětlil CEO týmu.
Bayer také uvedl, že nové zbarvení vozu není jen otázkou vzhledu. „Chceme navázat skutečné spojení s mladší generací fanoušků a pokračovat v aktivitách jak na trati, tak mimo ni. Tento launch je součástí naší dlouhodobé strategie,“ vysvětlil.
Šéf týmu Alan Permane ocenil přínos partnerství s Fordem. „Rok 2026 představuje jednu z největších technických změn, jaké Formule 1 zažila, a partnerství s Fordem od samotného začátku je pro nás mimořádně významné,“ řekl Permane.
Podle Permana projekt Red Bull Ford Powertrains spojuje špičkové inženýrství, inovace a závodní DNA týmu. „Úzce jsme spolupracovali a jsme hrdí na to, co rodina Red Bullu vytvořila. Jsme nadšení, že tuto technologii uvidíme přímo na trati,“ řekl.
Racing Bulls tak vstupují do sezóny 2026 sebevědomě, s cílem využít nové technické možnosti a stát se konkurenceschopným týmem v rámci Red Bull rodiny. Nové zbarvení vozu přitom symbolizuje nejen technickou připravenost, ale i kulturní identitu týmu.
Pro Arvida Lindblada znamená sezóna 2026 debut ve Formuli 1, který je nejen závodní výzvou, ale i šancí zapsat se do historie šampionátu. „Cítím obrovskou odpovědnost, ale zároveň vzrušení. Věřím, že společně s Liamem a týmem dokážeme nastartovat novou kapitolu na pozitivní notě,“ řekl Lindblad.
