Toto Wolff volá po nečekaném návratu F1 do jedné z asijských destinací

Toto Wolff naznačil, že by rád viděl návrat Formule 1 do země, kde se naposledy závodilo v roce 2013. Podle šéfa Mercedesu by taková zastávka mohla být zajímavým zpestřením kalendáře a přinést nové výzvy pro týmy i jezdce.
Toto Wolff, šéf týmu Mercedes, otevřeně podpořil návrat Velké ceny Jižní Koreje do kalendáře Formule 1 a označil zemi za „nevyužitý trh“ s velkým potenciálem. Podle něj by závod mohl přinést nové příležitosti pro propagaci F1, především mezi mladšími fanoušky. „Je to dlouho nevyužitý trh, a vzhledem k tomu, že Formule 1 v posledních letech výrazně roste, hlavně u mladší cílové skupiny, by návrat měl velký smysl,“ uvedl Wolff v rozhovoru pro Reuters.
Formule 1 v Jižní Koreji závodila v letech 2010 až 2013 na okruhu Yeongnam, poté však závod z kalendáře vypadl kvůli nespokojenosti organizátorů s podmínkami smlouvy s FOM. V roce 2012 údajně utrpěli ztrátu 26 milionů dolarů. Od té doby se z asijského kalendáře vytratila i Malajsie, takže dnes má F1 v regionu pouze tři závody, přestože popularita sportu mezi fanoušky stále roste.
Wolff také upozornil na rostoucí význam mladých fanoušků, zejména žen ve věku 15 až 24 let, kteří jsou velmi aktivní na sociálních sítích. „Jižní Korea je extrémně propojená se sociálními médii, takže by bylo skvělé se vrátit a ukázat, jak se Formule 1 za posledních deset let změnila,“ dodal šéf Mercedesu.
Podpora Wolffa přichází v době, kdy F1 rozšiřuje svou přítomnost v Asii a hledá způsoby, jak oslovit nové publikum. Návrat do Jižní Koreje by mohl být strategickým krokem k posílení značky sportu a navázání kontaktu s mladými a technologicky aktivními fanoušky.
Mercedes plánuje před návratem uskutečnit demonstrační jízdu s Valtterim Bottasem, aby ukázal fanouškům moderní podobu monopostu a zvýšil zájem o sport v regionu. Wolff věří, že taková akce by mohla být klíčem k úspěšnému návratu závodu.
Formule 1 má v Asii aktuálně závody v Číně, Japonsku a Singapuru, přičemž celkový kalendář zahrnuje 24 závodů po celém světě. Wolff v této souvislosti zmínil, že prostor pro další závod v regionu stále existuje a mohl by vyplnit „prázdné místo“ v kalendáři.
„F1 se za poslední roky hodně změnila a mladší fanoušci jsou dnes její nejdůležitější cílovou skupinou,“ podotkl Wolff. „Ukázat jim sport, který se vyvinul a nabízí nové zážitky, by mělo smysl.“
Podle Wolffa by návrat Jižní Koreje mohl přinést nejen komerční příležitosti, ale také posílit strategickou pozici Formule 1 v Asii a ukázat, že sport sleduje trendy a dokáže oslovit nové generace fanoušků. Wolffova výzva tak otevírá otázku, zda by F1 mohla brzy znovu zařadit Jižní Koreu mezi závody a využít její potenciál nejen pro sportovní, ale i komerční rozvoj v regionu.
