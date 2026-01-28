Cadillac letos vstupuje do Formule 1 a hned přitahuje pozornost nejen na trati, ale i mimo ni. Současně se mezi americkými automobilkami začíná rýsovat rivalita.
Cadillac je jednou z největších novinek sezóny 2026 ve Formuli 1. Jako 11. tým na startu, podporovaný General Motors, oficiálně zahajuje svůj program a přitahuje pozornost nejen na dráze, ale i slovními přestřelkami s konkurencí.
Za tím se skrývá starý známý souboj. GM a Ford soupeřily už dávno před vstupem do F1, hlavně v amerických závodech jako NASCAR, a nyní se jejich rivalita přesouvá na globální scénu.
Napětí odstartoval výrok CEO Cadillacu Dana Towrisse, který spolupráci Fordu s Red Bullem označil za „marketingovou záležitost s minimálním dopadem“. Tím chtěl upozornit na odlišný přístup obou značek a zpochybnit skutečný význa návratu Fordu do Formule 1.
Ford na něj ale rychle reagoval a označil jeho slova za „absurdní“ a „směšná“. Vedení Fordu zdůraznilo, že jejich práce s Red Bullem má skutečný technický význam a není jen marketingovou záležitostí.
Na nedávném setkání Autosport Business Exchange v Londýně vystoupil šéf týmu Cadillac Graeme Lowdon a uvedl, že právě rivalita mezi GM a Fordem přidává letošní sezóně „další vrstvu napětí“. „Existuje zdravá rivalita mezi GM a Fordem už dlouhá léta… je skutečná a je tu s námi,“ řekl Lowdon, když komentoval, jak napětí mezi oběma americkými giganti ovlivňuje sport.
Lowdon zdůraznil, že přístup Cadillacu a GM je odlišný od zapojení Fordu u Red Bullu. „GM je spoluvlastníkem našeho týmu, což dává projektu silnější technické i strategické ukotvení,“ vysvětlil. Fanoušci si podle něj mohou rivalitu užít, pokud zůstane v mezích fair play.
Mezitím se Cadillac připravuje na svou premiéru ve Formuli 1 s Valtteri Bottasem a Sergiem Pérezem. Tým intenzivně buduje infrastrukturu v USA a plánuje originální marketingové akce – například odhalení závodního livery během Super Bowlu, aby přilákal nové fanoušky.
Třetí den barcelonského testu přinesl oživení, když McLaren poprvé vyjel s novým MCL40 a Lando Norris usedl do vozu s číslem jedna.
Ferrari zvládlo první den předsezonních testů v Barceloně i přes náročné podmínky způsobené deštěm a dokázalo získat cenná data bez větších problémů. Lewis Hamilton popsal své dojmy z prvních jízd.
Red Bull zatím nemá jasno, kdy jeho RB22 znovu vyjede na trať v Barceloně poté, co Isack Hadjar sjel z trati a narazil do bariéry. Tým se nyní věnuje opravě vozu a pečlivě plánuje další testovací jízdu s ohledem na počasí a omezený počet testovacích dní.
Druhý den testů v Barceloně skončil pro Isacka Hadjara předčasně, když podle neoficiálních zpráv vyjel mimo trať.
George Russell z Mercedesu vyzdvihl pozitivní dojmy z některých soupeřů během prvních testů F1 v Barceloně. Podle něj týmy ukázaly, že jsou dobře připravené a nastavily zajímavou laťku pro zbytek startovního pole.
Druhý den testů F1 v Barceloně začal přerušením po krátkém incidentu na trati. Déšť dorazil dříve, než bylo čekáno, a trať se postupně měnila, zatímco jezdci pokračovali v jízdách.
Formule 1 v pondělí zahájila novou éru, když se na barcelonském okruhu představilo sedm z jedenácti týmů. Neoficiální časy prvního testovacího dne ukázaly možné rozložení sil.
Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 odpočatý a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari.
McLaren se sice v pondělí nezapojil do testů v Barceloně a MCL40 na trať nevyjel, přesto upoutal pozornost okamžitě po startu dne. Tým totiž odhalil testovací lakování.
Haas absolvoval první kilometry sezony 2026 na testovací trati Ferrari ve Fioranu.Americký tým tak oficiálně zahájil přípravy na novou kapitolu Formule 1.
Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.