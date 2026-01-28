Souboj automobilových gigantů v F1: Šéf Cadillacu mluví o zdravé rivalitě

Valtteri Bottas v Barceloně
Valtteri Bottas v Barceloně, foto: Cadillac
Cadillac letos vstupuje do Formule 1 a hned přitahuje pozornost nejen na trati, ale i mimo ni. Současně se mezi americkými automobilkami začíná rýsovat rivalita.

Cadillac je jednou z největších novinek sezóny 2026 ve Formuli 1. Jako 11. tým na startu, podporovaný General Motors, oficiálně zahajuje svůj program a přitahuje pozornost nejen na dráze, ale i slovními přestřelkami s konkurencí.

Za tím se skrývá starý známý souboj. GM a Ford soupeřily už dávno před vstupem do F1, hlavně v amerických závodech jako NASCAR, a nyní se jejich rivalita přesouvá na globální scénu.

Napětí odstartoval výrok CEO Cadillacu Dana Towrisse, který spolupráci Fordu s Red Bullem označil za „marketingovou záležitost s minimálním dopadem“. Tím chtěl upozornit na odlišný přístup obou značek a zpochybnit skutečný význa návratu Fordu do Formule 1.

Ford na něj ale rychle reagoval a označil jeho slova za „absurdní“ a „směšná“. Vedení Fordu zdůraznilo, že jejich práce s Red Bullem má skutečný technický význam a není jen marketingovou záležitostí.

Lando Norris poprvé na dráze s Mclarenem MCL40

McLaren v Barceloně konečně na trati: Lando Norris poprvé s číslem 1, Audi opět v problémech

Na nedávném setkání Autosport Business Exchange v Londýně vystoupil šéf týmu Cadillac Graeme Lowdon a uvedl, že právě rivalita mezi GM a Fordem přidává letošní sezóně „další vrstvu napětí“. „Existuje zdravá rivalita mezi GM a Fordem už dlouhá léta… je skutečná a je tu s námi,“ řekl Lowdon, když komentoval, jak napětí mezi oběma americkými giganti ovlivňuje sport.

Lowdon zdůraznil, že přístup Cadillacu a GM je odlišný od zapojení Fordu u Red Bullu. „GM je spoluvlastníkem našeho týmu, což dává projektu silnější technické i strategické ukotvení,“ vysvětlil. Fanoušci si podle něj mohou rivalitu užít, pokud zůstane v mezích fair play.

Mezitím se Cadillac připravuje na svou premiéru ve Formuli 1 s Valtteri Bottasem a Sergiem Pérezem. Tým intenzivně buduje infrastrukturu v USA a plánuje originální marketingové akce – například odhalení závodního livery během Super Bowlu, aby přilákal nové fanoušky.

