Slzy a potlesk: Christian Horner se dojemně rozloučil v Milton Keynes

Rozhodnutí o odvolání Christiana Hornera z čela týmu Red Bull Racing padlo podle informací Sky Sports definitivně v úterý. Právě tehdy byl o svém osudu informován i samotný Horner. Ještě ten samý den se zpráva rozšířila mezi nejdůležitější partnery, sponzory a klíčové osoby v zázemí Maxe Verstappena. Nešlo tedy o náhlý krok, ale o pečlivě připravený proces, který měl být mediálně kontrolovaný a koordinovaný.

Ve středu dopoledne, těsně před desátou hodinou, přijel Christian Horner do továrny Red Bullu v Milton Keynes, aby se osobně rozloučil se zaměstnanci. Strávil tam zhruba devadesát minut a podle přítomných šlo o velmi emotivní momenty.

Zároveň Red Bull přísně omezil veškerou komunikaci s médii. Zaměstnanci dostali zákaz poskytovat jakékoli informace novinářům a veškeré veřejné vyjádření má nyní pod kontrolou centrála Red Bullu v Salcburku.

Na místě rozloučení byl také tým Sky Sports, jehož komentátor David Croft popsal atmosféru před továrnou Red Bullu jako tichou, smutnou a plnou zklamání. Zaměstnanci, kteří mohli mluvit s médii neoficiálně a mimo kamery, vzpomínali na Christiana Hornera jako na silnou osobnost a vůdce, který dokázal tým spojovat nejen výsledky, ale i lidským přístupem. Často zmiňovali jeho schopnost bavit se s každým bez ohledu na pracovní pozici, ať už šlo o inženýra nebo člena podpůrného personálu.

Podle reportéra Craiga Slatera bylo Hornerovo rozloučení výjimečně emotivní. Ve svém projevu, který pronesl před zaměstnanci, údajně neudržel emoce a rozplakal se. Jeho slova byla podle přítomných upřímná a hluboce lidská, což vyvolalo silný ohlas. Celý tým jej nakonec odměnil dlouhým a bouřlivým potleskem.

Zaměstnanci mu tímto gestem vyjádřili loajalitu i uznání za to, co pro tým během uplynulých dvaceti let znamenal. Připomněli, že to byl právě Horner, kdo Red Bull vedl k celkem čtrnácti titulům mistra světa a zároveň se staral o to, aby jeho lidé měli podmínky pro profesní růst a získávali zasloužené odměny. Pro mnohé byl víc než jen šéfem. Byl symbolem stability, úspěchu a soudržnosti.

Krátce po jedenácté hodině dopoledne ve středu Christian Horner nasedl do auta a odjel z továrny Red Bullu. Podle přítomných byl ponořený do vlastních myšlenek, nehleděl kolem sebe, nikomu nezamával, ani nevyslal jediný gesto na rozloučenou. Působilo to, jako by si byl vědom, že tohle je jeho poslední odjezd z místa, které dvě dekády formoval a vedl.

Odchod tak výrazné osobnosti neznamená jen změnu na papíře – je to konec jedné dlouhé kapitoly. Její vliv a důsledky budou v prostředí Formule 1 ještě dlouho rezonovat.