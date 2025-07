OFICIÁLNĚ: Christian Horner končí po dvaceti letech v čele Red Bullu

Christian Horner, muž, který stál u zrodu Red Bull Racing a vedl jej po celých dvacet let jeho existence, byl nečekaně odvolán z pozice šéfa týmu. Jeho nástupcem se stává Laurent Mekies, dosavadní šéf Racing Bulls, který tak přechází do čela mateřské stáje ve chvíli, kdy Red Bull prochází jedním z nejturbulentnějších období ve své historii.

Rozhodnutí přišlo v polovině sezóny 2025, kdy se Red Bull propadl až na čtvrté místo v Poháru konstruktérů. Tento výkon je hluboko pod očekáváními, která měla stáj po dominantních letech, kdy Max Verstappen a celý tým Red Bullu formovali neporazitelnou kombinaci. Vedení společnosti zřejmě došlo k závěru, že změna ve vedení je nezbytná k obnovení výkonnosti i důvěry uvnitř organizace.

Ačkoli Verstappen letos několikrát zvítězil, trend vývoje vozu ukazuje na setrvalý pokles výkonnosti. Už v polovině loňské sezóny začal Red Bull ztrácet náskok, když McLaren výrazně zrychlil a v květnu 2024 prakticky dohnal dříve dominantní vůz RB. Od té doby se nedaří zvrátit technický ani výkonnostní pokles – přestože Verstappen stále bojuje na špici, tým jako celek trpí.

Navíc Red Bull čelí odlivu klíčových osobností. Nejcitelnější ranou byl bezpochyby odchod Adriana Neweyho, legendárního konstruktéra a jednoho z hlavních architektů úspěchů Red Bullu, který zamířil k Aston Martinu. Jen o pár měsíců později následoval sportovní ředitel Jonathan Wheatley, který se připojil k Sauberu. Tyto odchody signalizují hlubší strukturální otřesy uvnitř týmu.

V nejistotě je i budoucnost samotného Maxe Verstappena. Ačkoliv má smlouvu až do roku 2028, spekuluje se o několika výstupních klauzulích, které by mohl využít už na konci tohoto měsíce. Zájem Mercedesu o jeho služby je dlouhodobý a pokud bude mít Verstappen pocit, že Red Bull ztrácí směr, odchod do jiného týmu už nemusí být jen spekulací, ale reálnou možností.

Odvolání Hornera tak nevypovídá jen o jednom muži, ale o hlubší krizi důvěry a směru uvnitř kdysi neotřesitelné organizace. Mekies přichází v kritickém okamžiku a bude muset zvládnout nejen technické výzvy, ale především konsolidovat tým, udržet Verstappena a obnovit prestiž značky, která ještě donedávna udávala tempo celé Formuli 1.