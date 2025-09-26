Romain Grosjean uzavřel svoji kapitolu: Se speciální helmou absolvoval test s Haasem

Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.
Romain Grosjean se po pěti letech znovu posadil do vozu Formule 1, a to v rámci testovací jízdy s bývalým týmem Haas na okruhu Mugello. Francouzsko-švýcarský závodník si pro tuto příležitost připravil speciální přilbu, kterou mu v roce 2020 navrhly jeho děti a která měla původně sloužit pro jeho poslední závod v Abú Zabí. Kvůli děsivé nehodě v Bahrajnu se však na trať nikdy nedostala.
„Tohle je přilba, kterou jsem měl mít na sobě při své poslední velké ceně v Abú Zabí 2020. Samozřejmě se to tehdy nestalo. A teď jsme tady, v Mugellu, o pět let později, ale přilba je pořád tu,“ uvedl Grosjean.
Přilba byla doplněna o aktuální loga a partnery týmu Haas, přesto si zachovala svůj unikátní charakter. „Aktualizovali jsme ji novými nálepkami a sponzory týmu MoneyGram Haas F1. Ale jsem moc rád, že ji mohu nosit. Je zábavné vidět kresby od mých dětí z doby před pěti lety. Dnes už vyrostly, asi by ji udělaly trochu jinak, ale jsem na ni opravdu pyšný. A jsem nadšený, že ji můžu mít při řízení vozu F1,“ dodal.
Emoce se Grosjeanovi nevyhnuly ani při vzpomínce na svou havárii v Bahrajnu, kdy jeho monopost prorazil svodidla a vzplanul. Francouz tehdy jen zázrakem přežil a utrpěl popáleniny na rukou a nohou. „Poslední chvíle ve voze F1 nebyly příjemné. Ale teď jsem zpět a těším se na jízdu,“ řekl otevřeně.
Po uzdravení se vydal za novou kariérou do zámoří. Od roku 2021 závodil v IndyCar, kde postupně působil u týmů Dale Coyne, Andretti a Juncos Hollinger. V současnosti reprezentuje Lamborghini v šampionátu IMSA a zároveň působí jako rezervní jezdec stáje Prema v IndyCar.
Za návrat do kokpitu vděčí Grosjean podpoře lidí, kteří mu stáli po boku už v jeho začátcích v Haasu. „Znovu ve voze Formule 1 po pěti letech s Haasem. Díky Genovi [Haasovi] a Ayaovi [Komatsuovi], kteří to umožnili,“ poděkoval.
Testovací jízda proběhla na jeho oblíbeném okruhu Mugello, kde měl možnost usednout do upraveného vozu z roku 2023. „Mugello je jednou z mých nejoblíbenějších tratí na světě, takže jsem opravdu nadšený. Myslím, že si stále pamatuji všechny tlačítka na volantu. Samozřejmě je v tom hodně emocí, ale už se nemůžu dočkat,“ poznamenal.
Zvláštní příchuť dodal testu i fakt, že se Grosjean znovu setkal s mnoha bývalými členy týmu. „Na trať přijelo hodně lidí, kteří tu byli už v roce 2016, když jsme v Austrálii poprvé startovali a hned získali body. Samozřejmě Ayao, Dom, Rob-Dob, Pup… mohl bych jmenovat dlouho. Jsem z toho prostě nadšený, vděčný a těším se, až si znovu užiji pocit z jízdy ve Formuli 1,“ uzavřel.
Grosjean tak symbolicky uzavřel jednu kapitolu své kariéry a přilba, která měla být jeho rozlučkou, konečně dostala šanci zazářit. Tentokrát ne v Abú Zabí, ale na trati v toskánském Mugellu.
