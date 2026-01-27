George Russell z Mercedesu vyzdvihl pozitivní dojmy z některých soupeřů během prvních testů F1 v Barceloně. Podle něj týmy ukázaly, že jsou dobře připravené a nastavily zajímavou laťku pro zbytek startovního pole.
Úvodní den barcelonského shakedownu Formule 1 pro rok 2026 naznačil, že přechod do nové technické éry by mohl proběhnout klidněji, než mnozí v paddocku očekávali. Navzdory zásadním změnám pravidel v oblasti šasi i pohonných jednotek se řadě týmů podařilo odjet výrazné množství kol, což neušlo pozornosti ani jezdcům. George Russell z Mercedesu otevřeně přiznal, že ho tempo a spolehlivost konkurence mile překvapily.
Mercedes patřil k nejpilnějším stájím dne. Nový monopost W17 absolvoval celkem 151 kol, která si mezi sebe rozdělili Kimi Antonelli a právě Russell. Zdroje z paddocku potvrzují, že tým se zaměřil především na základní funkčnost vozu, dlouhé stinty a sběr dat, nikoliv na výkonové simulace. Přesto byl průběh dne hodnocen jako velmi pozitivní, informuje Autosport.com.
Russell ale zdůraznil, že silný dojem na něj neudělal jen jeho vlastní tým. „Jsme spokojeni s tím, jak náš den proběhl, ale musím říct, že mě zaujalo i několik dalších týmů,“ uvedl britský jezdec. Podle informací z okruhu patřily k nejaktivnějším také Red Bull a Haas, které se bez větších problémů dostaly na vysoká čísla v počtu odjetých kol.
Zvláštní pozornost vzbudil Red Bull, který v Barceloně poprvé ve větším rozsahu nasadil vlastní pohonnou jednotku. „Red Bull zvládl hodně kol, a vzhledem k tomu, že je to jejich první motor, který si vyvíjejí sami, je vidět, že odvedli opravdu dobrou práci,“ pochválil Russell rivala. Podle dalších hlasů z paddocku působila jednotka stabilně a bez výrazných technických potíží.
Pozitivní reakce ale nepatřily pouze špičce startovního pole. Haas se v Barceloně zařadil mezi nejvytíženější týmy dne, když překonal hranici 150 odjetých kol a potvrdil solidní připravenost. „Haas měl velmi podobný program jako my, což zároveň ukazuje, že pohonná jednotka Ferrari fungovala spolehlivě,“ uvedl Russell. Podle informací z paddocku se americká stáj zaměřila především na delší stinty bez častých zastávek, aby důkladně prověřila spolehlivost celého technického balíčku.
Úvod nové éry působil ve srovnání s předchozím velkým přelomem v roce 2014 podstatně klidnějším dojmem. „Rozhodně to není jako v roce 2014,“ připomněl Russell. „Formule 1 se od té doby posunula neuvěřitelným způsobem a úroveň v každém detailu je dnes úplně jinde.“ Podle jeho slov je znát pokrok nejen v samotném vývoji vozů, ale i v přípravě týmů a koordinaci mezi jednotlivými technickými odděleními.
Ne všechny týmy se však obešly bez komplikací. Zdroje z okruhu hovoří o tom, že nově příchozí výrobci Audi a Cadillac se potýkali s dílčími technickými potížemi, které jim znemožnily naplno rozvinout plánovaný program. Přesto panovala v paddocku shoda, že celkový obrázek je povzbudivý a že většina týmů má pro další práci pevné základy.
Kimi Antonelli zároveň upozornil, že první testovací den je pouze startem dlouhého vývojového procesu. „S těmito novými vozy se máme ještě hodně co učit, takže každý ujetý kilometr je teď extrémně důležitý,“ zdůraznil mladý Ital. „Lidé v Brackley a Brixworth odvedli skvělou práci, když připravili auto, které hned první den zvládlo přes 150 kol. Je brzy na definitivní hodnocení, ale zatím to vypadá jako velmi dobrý základ, na kterém můžeme dál stavět.“
