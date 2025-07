Pirelli se pouští do risku: Může počasí zhatit odvážný tah na belgické trati?

Pirelli připravuje strategický experiment s pneumatikami, který však může ohrozit nepředvídatelné počasí během nadcházející Velké ceny Belgie. Po období veder totiž nad severozápadní Evropou postupuje tlaková níže, která přináší silné deště a bouřky, jež mohou výrazně ovlivnit průběh závodu a taktické možnosti týmů.

Cílem Pirelli je vnést do rozhodování o strategiích více nejistoty a zvýšit atraktivitu závodů. Počátkem sezóny převládaly převážně jednozastávkové strategie, proto se dodavatel pneumatik rozhodl pro netradiční krok a na belgické trati místo běžné tvrdé směsi C2 nabídnout tvrdší variantu C1. Střední a měkké pneumatiky zůstaly nezměněny, aby vznikl větší rozdíl mezi tvrdou a střední směsí a odradil týmy od standardní jedné zastávky kvůli časové penalizaci.

Podle manažera motorsportu Pirelli Maria Isoly je cílem experimentu přinést větší variabilitu a komplikace do strategií, protože doposud týmy díky malým rozdílům mezi směsmi vždy dokázaly využít tvrdé a střední pneumatiky pro jednu zastávku, informuje Motorsport.com. Nová kombinace by měla týmy donutit více riskovat a možná zvolit i dvouzastávkovou strategii, což by závody učinilo zajímavějšími a méně předvídatelnými.

Úspěch v podobě pneumatik méně citlivých na tepelné degradace, které umožňují jezdcům déle tlačit pneumatiky, však paradoxně vedl k jednotvárnosti závodů a menší možnosti předjíždění. Proto Pirelli hledá nové způsoby, jak závody oživit a vytvořit větší nejistotu. Belgická trať Spa-Francorchamps byla pro experiment ideálním místem díky svému rychlému a náročnému profilu, který novým pneumatikám poskytuje tvrdý test.

Problémem zůstává nepředvídatelné počasí v Ardenách, které může celou snahu zhatit. Pokud bude pršet a závod se promění ve vodní bitvu, mohou se týmy soustředit spíše na přežití než na strategické experimenty. To by znamenalo, že Pirelli bude muset plán vyzkoušet jinde, což není jednoduché, protože výměna směsí musí být velmi pečlivě vyvážená. Příliš velký nebo příliš malý rozdíl mezi pneumatikami by vedl ke stejné situaci, kdy týmy zvolí podobné strategie.

Pokud se experiment v Belgii nezdaří, Pirelli bude mít omezené možnosti, kde svůj plán dál rozvíjet. Tento krok ukazuje, jak složité je inovovat v prostředí Formule 1, kde každá změna může mít dalekosáhlé dopady na výkon týmů i atraktivitu závodů.