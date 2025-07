Juan Pablo Montoya varuje: Verstappenův přestup může spustit lavinu

Pokud Max Verstappen přestoupí k Mercedesu, Carlos Sainz by mohl zamířit do Red Bullu. Na jeho místo ve Williamsu by pak přišel Kimi Antonelli.

Svět Formule 1 napjatě čeká na rozhodnutí Maxe Verstappena o jeho budoucnosti pro sezonu 2026, protože jeho volba ovlivní osudy několika dalších jezdců. Nejvíc pozornosti se soustředí na to, jak to změní sestavu týmu Mercedes.

George Russell a Kimi Antonelli jsou v posledních měsících svých smluv s Mercedesem a jejich budoucnost je nejistá, i přesto, že Russell prožívá nejlepší sezonu své kariéry a jako jediný jezdec mimo McLaren a Verstappena letos vyhrál Grand Prix. Antonelli zase patří mezi nejlepší nováčky roku.

Šéf Mercedesu Toto Wolff už dříve přiznal, že lituje, že Verstappena nepodepsal dříve, než se ten připojil k Red Bullu. Pokud by se Verstappen k Mercedesu přidal, spekuluje se, že by nahradil Russella, zatímco Antonelli by zůstal jeho týmovým kolegou.

Juan Pablo Montoya však nabízí jiný scénář. Podle něj by v případě Verstappenova odchodu Mercedes nepokračoval s Russellem a Red Bull by mohl podepsat Carlose Sainze, informuje PlanetF1. Ten by nahradil Verstappena a na jeho místo ve Williamsu by přišel Kimi Antonelli, což by mladému jezdci dalo čas na rozvoj, podobně jako to Mercedes udělal s Russellem.

Sainz podle Montoyi dříve neměl zájem být týmovým kolegou Verstappena, což ztěžovalo jeho přestup k Red Bullu. Navíc Sainz údajně nemá ve smlouvě u Mercedesu stejnou možnost volby týmového kolegy jako u Red Bullu.

Williams minulý rok popřel, že by ve smlouvě Sainze byla výstupní klauzule pro případ zájmu elitních týmů. Sainz navíc opakovaně potvrdil svůj závazek vůči Williamsu na příští dva roky i déle.

Sainz zároveň nechápe, proč ho Red Bull při příležitosti ukončení smlouvy s Ferrari nepodepsal, přestože se s Verstappenem dobře vychází. Tvrdí, že jejich rivalita byla zdravá a dnes mají dobrý vztah, a věří, že by byli silným jezdeckým párem.

Španěl si je jistý, že by zvládl být týmovým kolegou Verstappena, a připomíná, že i když byl Max výjimečně rychlý, on sám neměl problémy zvládnout tuto výzvu a dokázal držet krok s jedním z nejlepších jezdců historie.