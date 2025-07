Jenson Button o Maxi Verstappenovi: Jasně ukazuje, jak výjimečný talent má

Jenson Button ocenil Maxe Verstappena za to, jak dokáže dostat maximum z náročného vozu RB21. Podle něj je to důkaz výjimečného jezdeckého talentu, který Verstappena odlišuje od ostatních.

Max Verstappen si i přes potíže s letošním vozem Red Bull RB21 drží elitní formu a podle Jensona Buttona to jen podtrhuje jeho výjimečný talent. Bývalý mistr světa ocenil především to, jak Max dokáže s těžko ovladatelným monopostem získávat cenné body a držet se ve hře o titul.

Po dvanácti závodech sezony 2025 má Verstappen na kontě 165 z 172 bodů celého týmu, což je naprosto dominantní podíl. Red Bull přitom letos čelí celé řadě výzev – od technických problémů po citlivost auta na povětrnostní podmínky. „Auto je tento víkend hodně citlivé na vítr, což nám ztěžuje hledání správné rovnováhy,“ přiznal Verstappen před britskou Grand Prix v Silverstonu.

Jenson Button se v rozhovoru pro F1.com zamýšlel nad tím, zda má Verstappen reálnou šanci na titul i v letošních podmínkách. Podle něj není vůz RB21 tak silný jako konkurence, zejména McLaren, ale Verstappen i tak zůstává výjimečný. „Když ostatní jezdci ve stejném autě nedokážou zajet ani zdaleka tak dobře jako Max, jasně to ukazuje, jak výjimečný talent má.“ řekl Button.

Výsledky Verstappena však nepřehluší spekulace o jeho budoucnosti. V paddocku se stále častěji mluví o možném přestupu k Mercedesu. Šéf týmu Toto Wolff potvrdil, že s jezdcem jednal, ale šance na dohodu pro rok 2026 zatím považuje za nízké. Button upozornil, že právě blížící se změna technických pravidel činí Verstappenovo rozhodování mimořádně složitým.

„Nikdo v tuto chvíli přesně neví, co bude nejlepší volba. Ani Max to teď nejspíš neví,“ říká Button. „Týmy sice vidí data z větrných tunelů nebo vývoj motoru, ale netuší, s čím přijdou ostatní. Takže je to sázka na nejistotu.“

Ať už Verstappen zvolí jakoukoli cestu, jedno je jisté – sezona 2026 bude zlomová nejen pro něj, ale pro celou Formuli 1. Rozhodnutí, které učiní, může přepsat rozložení sil napříč šampionátem.