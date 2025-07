Charles Leclerc přiznává: Hamiltonova zpětná vazba je přínosná

Charles Leclerc přiznal, že příchod Lewise Hamiltona do Ferrari mu otevřel nové obzory. Podle něj přinesl Hamilton do týmu jiný pohled na práci a závodění, který ho inspiruje.

Charles Leclerc jezdí za Ferrari od roku 2019 a vyrůstal v týmu, který dobře zná. Letos však zažívá novou zkušenost, protože jeho tým doplnil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který strávil 12 sezon u Mercedesu. Hamilton přinesl do Ferrari spoustu cenných poznatků, které Leclerc považuje za velmi zajímavé a pomáhají mu lépe pochopit rozdíly mezi Ferrari a Mercedesem.

Hamiltonovy zkušenosti ukazují, že oba týmy pracují odlišně a Ferrari díky tomu může objevit nové způsoby, jak se zlepšovat. Leclerc říká, že i když je pro něj pocit v autě běžný, jeho mysl se díky Hamiltonovi otevírá novým pracovním metodám. Přesto Ferrari zatím v sezoně nezažilo vítězství, i když Leclerc získal všechna pódiová umístění týmu a v šampionátu je před Hamiltonem.

Loňská sezona byla pro Ferrari velmi úspěšná, když bojovali o titul až do konce, ale letošní start je podle Leclerca slabší. Ukazuje se, že přenést úspěchy a zkušenosti z jednoho týmu do druhého není jednoduché a tým musí být schopný se přizpůsobit. Leclerc i Hamilton však věří, že spolupráce a sdílení zkušeností pomůže Ferrari udělat další krok vpřed.

V současné době je pro Ferrari cesta k úspěchu velmi náročná. Tým hledá správnou kombinaci nových technických inovací a stabilního výkonu, aby se mohl znovu vrátit do čela pole. Oba piloti jsou v tomto procesu velmi důležití a jejich spolupráce a vzájemná dynamika mohou být klíčem k tomu, aby Ferrari v budoucnu dosáhlo vítězství. Během přestávky před Velkou cenou Belgie Ferrari testovalo v Mugellu nové zadní zavěšení, které by mělo pomoci zlepšit výkon vozu.

Kromě technických zkušeností přináší Hamilton do týmu i novou mentalitu a motivaci, které mohou povzbudit celý tým. Ferrari tak nevstoupilo jen do nové jezdecké éry, ale i do nové fáze týmové kultury a přístupu k závodění.

Mezitím v sezoně 2025 vede McLaren, který má oproti Ferrari náskok 238 bodů. Leclerc přiznává, že sezóna zatím nenaplňuje jeho očekávání, i když Ferrari udělalo pokrok. Konkurence v podobě McLarenu a Red Bullu ale udělala větší krok vpřed, což dělá jejich dohánění těžší.

Leclercova frustrace se několikrát projevila i v týmu, například po kvalifikaci v Silverstonu, kde si sám vyčítal šesté místo. Šéf týmu Fred Vasseur však říká, že Leclerc je na sebe někdy až příliš tvrdý, což je i jeho přednost. Dokáže přijmout chybu, což je pro tým důležité.

Zatím nejlepším výsledkem Ferrari v této sezoně je druhé místo v Monaku, zatímco jediné vítězství přišlo díky Hamiltonovi ve sprintu v Číně. Hlavní závody ale Ferrari zatím nevyhrálo.