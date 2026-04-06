Oscar Piastri se přidává k volání po změnách v pravidech. Tlak na FIA sílí

McLaren jezdec Oscar Piastri vyzval FIA, aby přehodnotila pravidla F1 pro sezonu 2026 kvůli bezpečnosti po nehodě Olivera Bearmana na Japonské Grand Prix. Podle něj by změny měly minimalizovat rizika podobných incidentů v budoucnu.
Sezona 2026 má za sebou první tři závody plnýé dramatických momentů, nečekaných incidentů a ostrých diskusí o bezpečnosti. Po vážném nehodě Olivera Bearmana na okruhu v Suzuce veřejně vyzval australský pilot McLarenu, Oscar Piastri, FIA, aby okamžitě zasáhla a upravila pravidla, aby se riziko podobných havárií v budoucnu snížilo.
Oliver Bearman havaroval v zatáčce Spoon poté, co při pronásledování Franca Colapinta v Alpine najel na trávu a ztratil kontrolu nad svým Haasem. Z vozu odcházel s bolestí při chůzi. FIA po závodě uvedla, že k nehodě přispěly velké rozdíly v rychlostech vozů F1 2026 – některé monoposty aktivně využívají energii, zatímco jiné ji zrovna získávají.
FIA oznámila, že ještě tento měsíc proběhne několik jednání, jejichž cílem je upravit pravidla a snížit riziko podobných incidentů.
Oscar Piastri, který v Japonsku dojel druhý, se sám ocitl ve nebezpečné situaci během posledního tréninku. Australan dostal oficiální varování od FIA za údajné brzdění Nica Hülkenberga z Audi na rovince k zatáčce 130R.
„Měl jsem celkem blízko k nehodě během volného tréninku s Nicem, protože mě na rovince dohnal asi třikrát rychleji, než jsem čekal, a oba jsme jeli na plný plyn.“
Piastri zdůraznil, že FIA musí reagovat rychle, aby se nehody podobné Bearmanově neopakovaly. „O bezpečnosti jsme mluvili už při koncepci těchto vozů. Není snadné se tomu vyhnout jen tak,“ dodal.
Australan upozornil, že v místech, kde k nehodě došlo, nikdo neočekává monopost přijíždějící z velké vzdálenosti s tak velkým rozdílem rychlostí. „Zatím se učíme jako jezdci, ale bohužel se takové situace pravděpodobně objeví,“ uznal.
Piastri vyzval k úpravám pravidel, hlavně s ohledem na bezpečnost: „Jako sport chápu, že je potřeba hodně věcí změnit, hlavně na bezpečnostních základech. Tam je třeba jednat rychle.“
Stejný názor sdílel i čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu: „Je to nevyhnutelné s těmito vozy. Jeden je prakticky bez výkonu, zatímco druhý jede na plný plyn. Rozdíl může být 50–60 km/h, což je opravdu hodně.“
Incident Bearmana podle Piastriho ukazuje nová rizika, která přinesla technická regulace F1 2026. Vozy mají výrazně větší rozdíly v rychlostech mezi monoposty, které nasazují energii, a těmi, které ji sbírají, což vytváří nečekané a nebezpečné situace na trati.
Piastri dodal, že změny pravidel by měly být zavedeny ještě před nadcházející Grand Prix v Miami, aby se minimalizovalo riziko vážných nehod.
Incident v Japonsku jasně ukázal nedostatky nových pravidel a konstrukce vozů F1 2026, což vyvolalo vážné obavy o bezpečnost jezdců. Odborníci zdůrazňují, že nyní je prioritou FIA provést úpravy předpisů tak, aby tyto moderní a rychlé monoposty zůstaly zároveň bezpečné pro všechny závodníky.
