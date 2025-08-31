Oliver Bearman po nepovedeném kvalifikačním výsledku začne z pit lane

Oliver Bearman z týmu Haas dokázal proměnit problémy v kvalifikaci na Velké ceně Nizozemska ve svůj prospěch. Britský nováček vyměnil novou motorovou jednotku od Ferrari, což mu dává větší volnost v nadcházejících závodech, ale bude startovat z pit lane.
Oliver Bearman z týmu Haas bude startovat z boxové uličky na nedělní Velké ceně Nizozemska poté, co se rozhodl využít novou motorovou jednotku po katastrofální kvalifikaci. Britský nováček tak proměnil nevydařený víkend v příležitost, jak rozšířit svůj arzenál motorů bez výrazných ztrát.
Bearman už čelil penalizaci na startovním roštu, protože použil čtvrtou pohonnou jednotku sezóny, což je maximální povolený počet podle pravidel. Po kvalifikaci na nečekaném 19. místě se rozhodl nasadit nový motor pod parc fermé, čímž se sice ocitl na startu z boxů, ale získal novou jednotku s minimálními náklady pro další závody.
Nová jednotka zahrnuje pátý V6 motor, turbodmychadlo, MGU-H a MGU-K, stejně jako nový set kontrolní elektroniky. Bearman navíc obdržel nový výfuk, který nepřekračuje jeho roční limit, čímž si zajistil maximální flexibilitu pro nadcházející závody.
Srovnání s týmovým kolegou Estebanem Oconem, který skončil 18., ukázalo, že Haas stále zápasí s konkurenceschopností. „Měl jsem opravdu těžký pocit s tímto autem,“ přiznal Bearman. „Na začátku FP3, na tvrdých pneumatikách, jsme vypadali skvěle. Pocit v autě byl pravděpodobně nejlepší za celý rok. Pak jsme ale nasadili softy a nezrychlili jsme. Jako bych měl pod sebou úplně jiné auto.“
Bearman popsal problémy s měkkou směsí jako „velmi citlivou pneumatiku s úzkým oknem optimálního provozu“. „Zdá se, že jsme něco nepochopili mezi tlakem a teplotou,“ dodal. Tým stále hledá, jak získat maximum z pneumatik, což komplikuje přípravu na závod.
Britský pilot už tušil, že rozhodnutí vzít penalizaci bude jasné. „V pátek jsme měli dobré závodní tempo, ale z 19. pozice toho moc očekávat nemůžeme,“ uzavřel Bearman. Přesto optimisticky doufá, že s novou jednotkou dokáže v závodě získat cenné body a posunout své výkony vpřed.
