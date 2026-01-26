Nový začátek pro Lewise Hamiltona: Ferrari mění inženýrskou strategii

Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 odpočatý a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari.
Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 s novou energií a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari, který poznamenala slabší série výsledků. Během zimní pauzy se soustředil na odstranění všeho, co mu „nepřinášelo správnou energii“, a nastavení lepšího prostředí pro nový start. „Jsem nadšený z nových začátků,“ řekl po prvních kilometrech se SF‑26. „Tým se cítí svěží a práce všech oddělení je úžasná vidět.“
Letošní rok bude pro Hamiltona druhým v barvách Ferrari a očekávání jsou vysoká po jeho nejhorší sezoně kariéry, kdy nezískal žádné pódiové umístění a často zaostával za očekáváním. Podle jeho slov byla zimní pauza časem, kdy „se učil nové vzorce a odstraňoval staré způsoby, které mu neprospívaly“. I přes krátký odpočinek podle Hamiltona přinesla přesně to, co bylo potřeba.
Jeho výroky na tiskových konferencích i sociálních sítích potvrzují, že rok 2025 byl „velmi vysilující“ a že pro letošek je „čas na změnu“. Hamilton se tak snaží začít sezonu svěže, s novou mentalitou a připravený čelit výzvám nové generace monopostů.
Diskuse o změně Hamiltonova závodního inženýra stále rezonuje v pozadí příprav na sezonu 2026. Ferrari přesunulo Riccarda Adamiho do jiné role v týmu a podle několika zdrojů se jako jeho náhrada rýsuje bývalý McLarenův specialista Cédrik Michel‑Grosjean, který v minulém roce pracoval s Oscarem Piastrim.
Nová spolupráce by mohla zlepšit komunikaci mezi Hamiltonem a týmem, která loni občas pokulhávala. Na prvních testech ho dočasně doprovází inženýr Bryana Bozziho, obvyklý týmový partner Charlese Leclerca.
Hamilton sám ale zůstává pokorný ohledně očekávání. Po shakedownu ve Fioranu uvedl, že klíčové budou testy v Barceloně a následně v Bahrajnu, kde teprve „začne opravdové porovnání“ s ostatními týmy. „Nevíme, co ostatní mají – jaké koncepty, triky nebo výkony,“ řekl. „Pro nás je důležité držet si svoji práci a postupovat krok za krokem.“
Hamiltonův přístup není jen technický. Jeho otevřenost k osobnímu resetu a práci na vlastní energii rezonuje mezi fanoušky i odborníky, kteří jej vidí jako klíčový faktor pro úspěšné zvládnutí náročné sezony s novými pravidly.
Sezona 2026 tak začíná pro Hamiltona jako kombinace výzev na trati i mimo ni – s novým vozem, očekávanou změnou inženýra a osobním cílem překonat loňské těžkosti a znovu postavit Ferrari mezi konkurenceschopné týmy.
Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 odpočatý a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari.
McLaren se sice v pondělí nezapojil do testů v Barceloně a MCL40 na trať nevyjel, přesto upoutal pozornost okamžitě po startu dne. Tým totiž odhalil testovací lakování.
Haas absolvoval první kilometry sezony 2026 na testovací trati Ferrari ve Fioranu.Americký tým tak oficiálně zahájil přípravy na novou kapitolu Formule 1.
Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.
Tým Williams vydal oficiální prohlášení, ve kterém potvrdil, že se příští týden nezúčastní barcelonského shakedownu.
Alpine odhalilo svůj nový monopost A526 během stylové premiéry na palubě výletní lodi v Barceloně v pátek, čímž tým zahájil oficiální sezónu příprav na rok 2026.
Poté, co Ferrari zveřejnilo krátké video představující novou vizuální koncepci SF-26, vyjel Lewis Hamilton s vozem Formule 1 pro sezónu 2026 z garáže na okruhu Fiorano, aby absolvoval první testovací kilometry nového monopostu.
George Russell se po prvních kilometrech s novým Mercedesem W17 na Silverstonu podělil o své dojmy a ocenil práci týmu při prvním seznámení s vozem.
Ferrari vstupuje do nové éry Formule 1 s ambiciózním vývojovým plánem, jehož dopady zůstávají zatím nejisté. Skutečnou hodnotu tohoto přístupu ukáže až nadcházející sezona. K celé situaci se vyjádřil i Ralf Schumacher.
McLaren překvapil oznámením, že první den předsezonního testu v Barceloně vynechá. Šéf týmu Andrea Stella vysvětlil co za tím stojí.
McLaren potvrdil, že i v sezoně 2026 zůstanou v platnosti papaya rules, která kladou důraz na rovnost a férové zacházení mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.
Mercedes oficiálně odhalil vůz W17, se kterým vstoupí do letošní sezony 2026. Německá stáj tak poprvé ukázala techniku navrženou podle zcela nových pravidel, jež mají změnit podobu královny motorsportu.