Lewis Hamilton: Život v červeném je intenzivnější, než očekával

Lewis Hamilton přiznal, že intenzita ve Ferrari je mnohem větší, než si dokázal představit. Přechod z Mercedesu do italského týmu pro něj znamenal zásadní kulturní i pracovní změnu.

Lewis Hamilton přiznává, že přestup do Ferrari pro něj znamenal větší změnu, než očekával. Po dlouhých letech u Mercedesu si sice myslel, že ví, co ho v Maranellu čeká, realita ale předčila všechna jeho očekávání. „Není to vůbec takové, jak jsem čekal,“ říká sedminásobný mistr světa a dodává, že intenzita práce ve Ferrari ho překvapila. Tým ve fabrice podle něj pracuje s neuvěřitelným nasazením a vášní.

Přechod do Ferrari měl na Hamiltona velký dopad nejen v jeho kariéře, ale i osobním životě. Už na začátku sezony 2025 vyzdvihoval hrdost, která v týmu panuje, i energii, kterou vyzařují všichni kolem. „Miluju být v červeném. Koukám se na ten znak a říkám si: ‚Wow, já vážně jezdím za Ferrari.‘ Je to fenomenální,“ svěřil se v rozhovoru pro francouzskou televizi RTBF.

Začátek jeho působení ale není jednoduchý. Zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc už letos získal pět pódií, Hamilton se na stupně vítězů zatím neprosadil. Přiznává, že se stále adaptuje – mimo jiné i na nového výkonového inženýra, který do Ferrari přišel z Mercedesu. Sehrát se co nejrychleji je pro oba klíčové.

V Belgii však britský šampion ukázal, že bojovnost mu nechybí. I přes start z poslední příčky se dokázal probojovat až na sedmé místo. Tento výkon svědčí o jeho odhodlání i schopnosti čelit výzvám.

Ferrari pro něj není jen další tým, je to splněný sen. Značka, která ho fascinuje svou historií, vášní i emocemi. Hamiltonovo působení v Maranellu tak není jen sportovní epizodou, ale osobní cestou, která ho formuje jako jezdce i jako člověka.

Jeho slova potvrzují, že za červeným overalem se skrývá hlubší příběh. Příběh o proměně, výzvách, snech a nové kapitole, kterou píše jeden z nejúspěšnějších pilotů historie.