Naznačuje Valtteri Bottas návrat? Cadillac a záhadný vzkaz oživily spekulace

Valtteri Bottas opět víří vody přestupového trhu Formule 1. Po loňské ztrátě závodního místa u Sauberu a přestože měl pro sezónu 2025 podepsanou smlouvu, musel ustoupit novému šampionovi F2 Gabrielu Bortoletovi. Bez dalších možností se finský jezdec vrátil tam, kde slavil největší úspěchy, do Mercedesu, tentokrát ale jen v roli rezervy.

Už dříve Bottas otevřeně říkal, že se chce do Formule 1 vrátit jako plnohodnotný závodní jezdec. Naději vidí v novém týmu Cadillac, který se do šampionátu připojí v roce 2026. Spekulace o jeho návratu teď ještě zesílily poté, co na sociálních sítích zveřejnil krátké video, kde si prohlíží interiér Cadillacu a s úsměvem říká: „To je vážně dobré sedadlo. To bych bral.“

Zda šlo o nenápadný marketing, náznak dohody, nebo jen vtipnou hříčku, zůstává otázkou. Jisté ale je, že Cadillac může hledat zkušeného lídra – a Bottas by mohl být pro americký tým ideální kombinací zkušeností, klidu i povědomí o fungování špičkových týmů.

Valtteri Bottas opět rozčeřil hladinu spekulací o své budoucnosti ve Formuli 1 – tentokrát s humorem a nadhledem sobě vlastním. V novém videu na Instagramu, které během krátké doby nasbíralo přes 120 tisíc lajků, si finský jezdec prohlíží Cadillac a na otázku, zda jsou sedadla volná, odpovídá: „A obě jsou volná?“ Na nabídku usednout za volant pak dodává s úsměvem: „Hmm. Ještě ne.“

Video přichází ve chvíli, kdy Cadillac naplno připravuje vstup do F1 pro sezónu 2026 a otevřeně hledá kombinaci zkušeného jezdce a amerického nováčka. Bottas – který po nečekaném konci v Sauberu působí jako rezervní pilot Mercedesu – zapadá do této vize více než dobře. Přináší deset vítězství ve F1, zkušenosti z čela pole i klidnou, profesionální a mediálně oblíbenou osobnost.

Podporu Bottasovi vyjádřil i šéf Mercedesu Toto Wolff, podle něhož má Fin „ambice a talent pro návrat do F1“, ale pokud by to nevyšlo, „čeká ho skvělá kariéra v Le Mans nebo IndyCar“. Cadillac by přitom mohl Bottasovi nabídnout nejen návrat, ale i roli lídra v novém ambiciózním projektu. Tým navíc počítá s technickým zázemím od Ferrari, což by Fin mohl zúročit i díky svým vazbám z dřívějších let.

Ve hře jsou ale i další jména – často se zmiňuje Guanyu Zhou, Bottasův bývalý týmový kolega, který má úzké vztahy s vedením Cadillacu i silné sponzorské zázemí. Stejně tak se spekuluje o Sergiu Pérezovi, jehož účast na týmové akci Cadillacu v Miami rozproudila další vlnu dohadů.

Zatímco tým zatím drží karty u těla, Bottas jasně dává najevo: ještě neusedl za volant – ale velmi dobře ví, kde ten volant je.