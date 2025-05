Monako pod palbou: Brundle tvrdí, že slavná trať už F1 nereprezentuje

Po závodě Velké ceny Monaka 2024 FIA zavedla nové pravidlo, které nařizuje jezdcům udělat během závodu dvě povinné zastávky v boxech. Toto opatření přišlo poté, co kvůli červené vlajce po prvním kole všichni jezdci museli měnit pneumatiky, a pořadí deseti nejlepších tak zůstalo prakticky stejné po celý závod. Cílem bylo závod více oživit a zvýšit jeho napětí, ale ukázalo se, že v praxi to není tak jednoduché, jak se čekalo.

Pravidlo dvou povinných zastávek, které bylo letos v Monte Carlu aplikováno, rychle odhalilo své nedostatky. Kritici poukazovali na to, že týmy a jezdci kvůli strategii museli jezdit mnohem pomaleji než obvykle, aby si otevřeli vhodná okna pro pit stopy. Místo živého závodění jsme tak často sledovali taktické manévry, které spíše zpomalovaly tempo a snižovaly atraktivitu závodu.

Bývalý jezdec a současný komentátor Martin Brundle v komentáři pro Sky Sports upozornil na některé klíčové problémy s tímto pravidlem. „Nebudu kritizovat snahu v dobré víře zlepšit show,“ uvedl na úvod, „ale trochu mě překvapilo, že nebylo stanoveno, že jedna ze zastávek musí být provedena například do poloviny závodu, nebo dokonce dříve.“ Podle něj by takové omezení mohlo závod více oživit a přinutit týmy k zajímavějším rozhodnutím.

Brundle také vysvětlil, proč povinné zastávky zůstaly bez očekávaného efektu. „Týmy mohly použít jedno auto jako obětního beránka, které jelo pomalu, aby druhému vozu zajistilo potřebný odstup 21 sekund pro pit stop. To se vlastně stalo, a míra, do jaké byly týmy jako Racing Bulls a Williams ochotné zpomalit jedno ze svých aut, byla docela znepokojivá. Ale nelze je za to vinit,“ konstatoval bývalý pilot.

„Běžné je, že vedoucí jezdec v prvních kolech zpomaluje a drží za sebou všechny ostatní, aby nikdo neměl příležitost zastavit v boxech, a pak najednou přidá, aby si vytvořil vlastní pit stop okno. Tentokrát jsme ale viděli auta záměrně jezdit o čtyři sekundy pomaleji, s naštvanou skupinou aut za nimi, která nemohla nic dělat. To není ani pěkné, ani působivé, ale některým to vyhovovalo. A rozhodně to není to, co Formule 1 reprezentuje,“ zakončil Brundle kritický rozbor.

Celý závod tak byl ve znamení taktiky a umělých zpomalení, což vyvolalo debaty o tom, jaká pravidla by mohla v budoucnu skutečně podpořit napínavější a dynamičtější závodění v ulicích Monte Carla.