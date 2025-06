Mercedes cítí šanci: Nová éra může znamenat návrat na vrchol

Změna pravidel Formule 1 pro rok 2026 se blíží a technické týmy napříč paddockem už dávno nenechávají nic náhodě. V Mercedesu se podle zástupce technického ředitele Simoneho Resty věří, že přechod na novou éru nebude spojen s žádnými velkými překvapeními, navzdory dřívějším obavám.

„Nemyslím si, že nás čekají nějaká překvapení. Pravidla se zdají být poměrně kompletní,“ prohlásil Resta pro Motorsport.com. „FIA je momentálně velmi aktivní a sbírá podněty od všech týmů, aby uzavřela mezery v pravidlech.“

Roky plánovaná technická revoluce přinese vozy lehčí o padesát kilogramů, nové aerodynamické koncepty bez přítlaku generovaného podlahou, aktivní aerodynamiku, menší pneumatiky a především nové pohonné jednotky bez MGU-H, které budou více spoléhat na elektrický výkon a využívat udržitelné palivo. Resta ale upozorňuje, že kromě těchto klíčových prvků se změní téměř každá mechanická část monopostu.

„Přijde úplně nový motor bez MGU H, s novým palivem, ale to není všechno. Budou nové aerodynamické předpisy, nové elektronické systémy, menší pneumatiky, auta budou lehčí, přibydou nové bezpečnostní prvky, nové převodovky, brzdy, zavěšení a také aktivní aerodynamika. Je to trochu jako dokonalá bouře, všechno přichází najednou,“ řekl Resta. „Dříve se takové změny dělaly postupně. Tentokrát se to sešlo ve stejný okamžik.“

I přesto, že některé týmy v minulosti varovaly před možným vyčerpáním baterií na okruzích jako Monza, Resta tyto obavy tlumí. „Možná se objeví problémy v závislosti na trati, ale na mnoha okruzích to nebude patrné. V Monze to asi uvidíme, ale už teď dochází ke změnám v používání pohonné jednotky. Nemyslím si, že to bude velký problém.“

Z pohledu Mercedesu je pozitivní i to, že pravidla se po měsících úprav konečně stabilizovala. „Od ledna už všechny týmy mohly pracovat na vývoji – jak v aerodynamickém tunelu, tak pomocí CFD. Díky tomu už víme, jak se tyto vozy chovají. Zahájili jsme vývoj a začali jsme ztracený přítlak získávat zpět.“

Závěrem Resta podtrhl, že nová pravidla budou představovat jednu z největších výzev v moderní historii F1: „Týmy budou mít spoustu příležitostí, jak se odlišit – ale zároveň bude mnohem snazší udělat chybu než dřív.“