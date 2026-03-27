McLaren se po problémech v Šanghaji připravuje na běžný víkend, tvrdí Andrea Stella

Šéf týmu Andrea Stella ujišťuje, že technický problém, který znemožnil Landu Norrisovi a Oscarovi Piastrimu startovat ve Velké ceně Číny, šlo o jednorázovou záležitost.
Obhajoba titulu stáje McLaren se v sezoně 2026 zatím propadá do nečekaně temného scénáře. Oscar Piastri dosud neodstartoval ani v jedné Velké ceně a Lando Norris se také nedostal na samotný rošt v Číně.
Víkend v Šanghaji se tak zapsal do statistik týmu jako naprosto výjimečný výkyv. Naposledy totiž oba vozy McLarenu chyběly na startu závodu při Velké ceně USA 2005, kdy tým po zaváděcím kole odstoupil spolu s ostatními účastníky na pneumatikách Michelin.
Dnes stojí McLaren na opačném konci technologického spektra a spoléhá na partnerství s Mercedes Benz High Performance Powertrains. Přesto ani špičkové inženýrství nedokázalo zabránit selhání, které šéf týmu Andrea Stella označil za mimořádně náročné.
„Závod v Číně pro nás představoval mimořádně náročnou a frustrující zkušenost,“ uvedl Stella před Velkou cenou Japonska. „Situace, kdy se dva vozy nemohou postavit na start, je opravdu výjimečná. Příčinu potíží jsme však dokázali identifikovat.“
„V obou případech šlo o problémy v elektrické části pohonné jednotky. Objevily se poruchy baterie, přičemž každá měla jiný charakter, a navíc nastaly téměř současně během víkendu, což je samo o sobě velmi neobvyklé. Společně s HPP jsme vše důkladně analyzovali a jsme plně přesvědčeni, že byla přijata účinná opatření, která zabrání opakování podobné situace.“
Zatímco u monopostu Piastriho bylo možné závadu ještě řešit, vůz Norrise utrpěl nevratné poškození baterie. Podle dostupných informací sehrál roli i softwarový problém při pokusu o opravu v garáži, kdy tým měnil řídicí jednotku.
Stella zároveň vyjádřil důvěru ve svého partnera: „HPP pracuje podle velmi vysokých standardů. Jakmile získají data o poruše, podniknou veškeré potřebné kroky a úpravy, aby se nic podobného neopakovalo.“
Závěrem se zaměřil na nadcházející víkend: „Těšíme se na standardní průběh závodu, který jsme v Číně nezažili a vlastně ani v Austrálii, kde se Oscar roztočil už při jízdě na startovní rošt.“
„Jako tým se na to opravdu těšíme, a to hlavně kvůli Oscarovi, který letos zatím neodjel ani jedno závodní kolo. Chceme tenhle nepříznivý trend zlomit a konečně být na startu.“ Pokud by se to ale nepodařilo, možná by znovu přišla na řadu i trocha staré dobré víry.
