Cadillac ve Formuli 1 už absolvoval několik testů, oficiálně však svůj debut odstartoval až během nedělního Super Bowlu. Tato nejsledovanější sportovní událost posloužila jako první velká prezentace jedenáctého týmu F1.
Nejnovější tým Formule 1, Cadillac, oficiálně vstoupil do světového šampionátu během čtvrté čtvrtiny kultovního Super Bowlu LX, jedné z největších televizních událostí roku, kterou sledují stovky milionů diváků po celém světě.
V reklamě zazněla emotivní parafráze: „Rozhodli jsme se jít na Měsíc v tomto desetiletí a dělat další věci, ne proto, že jsou snadné, ale protože jsou těžké,“ která měla symbolizovat ambice Cadillacu překonávat náročné výzvy ve špičkovém motorsportu.
Po televizním vysílání tým materiály rychle sdílel i na sociálních sítích, kde uvedl: „Mise začíná nyní. Představujeme první lakování týmu Cadillac Formula 1,“ čímž oslovil fanoušky i mimo tradiční sportovní publikum.
Nové lakování vozu je výrazně asymetrické. Na jedné straně převládá bílá a stříbrná barva, zatímco druhou polovinu dominuje hluboká černá, což má podle vedení odrážet moderní, odvážnou a jednoznačně americkou identitu týmu.
Krátce po odvysílání reklamy se pozornost přesunula na Times Square, kde Cadillac představil svůj vůz v rámci akce nazvané „Cadillac Countdown“. Auto bylo vystaveno ve struktuře z matného skla, která se postupně během večera odhalovala.
Dan Towriss, generální ředitel Cadillac Formula 1 Team Holdings, k tomu uvedl: „Odhalení na Super Bowlu a na Times Square představuje nejen moment startu, ale také pozvání pro fanoušky, aby se připojili na naši cestu.“ Tím chtěl zdůraznit, že tým se snaží oslovit nejen fanoušky motorsportu, ale i širší veřejnost.
Cadillac se připravuje na svůj vstup do Formule 1 s piloty Sergiem Pérezem a Valtterim Bottasem, oba s bohatými zkušenostmi z vrcholových kategorií, a očekává, že debut na Grand Prix v Melbourne v březnu přinese první reálné závodní zkoušky.
Marketingová strategie Cadillacu přitáhla pozornost i mimo závodní okruhy, někteří komentátoři však upozorňují, že silný důraz na propagaci lakování vozu může být vnímán spíše jako reklamní akce než sportovní moment. To vyvolává debatu o tom, kde leží hranice mezi show a samotným závoděním.
McLaren představil svůj nový monopost MCL40 pro sezónu 2026, s nímž chce udržet vítěznou formu a opět se prosadit mezi nejlepšími týmy v poli.
Cadillac ve Formuli 1 už absolvoval několik testů, oficiálně však svůj debut odstartoval až během nedělního Super Bowlu. Tato nejsledovanější sportovní událost posloužila jako první velká prezentace jedenáctého týmu F1.
Šéf týmu Mercedes Toto Wolff se vyjádřil k rostoucím očekáváním kolem George Russella a připomněl, že je vždy lepší zůstat opatrný.
James Vowles popsal zavěšení nového Aston Martinu AMR26 jako „velmi extrémní“. Podle něj jde o netradiční řešení.
Po prvních testech v Barceloně má McLaren jasnou představu o základech vozu MCL40. Podle šéfa týmu Andrey Stelly bude zásadní, jak tým a jezdci postupně zvládnou využít všechny nové možnosti vozu pro maximální výkon.
Johnny Herbert tvrdí, že Max Verstappen za poslední rok výrazně vyzrál. Podle něj se Verstappen stal nejen vyrovnanějším jezdcem, ale i silnější osobností mimo trať.
Debata o nových motorech pro sezonu 2026 se rozhořela ještě před tím, než vozy vůbec vyjely na trať. Konkurenti Mercedesu zkoumají, zda současné testy odhalují všechny rozdíly mezi pohonnými jednotkami, a zvažují kroky, které by mohly ovlivnit regulaci ještě před startem sezony.
Nové pohonné jednotky F1 pro sezónu 2026 kladou velký důraz na efektivní využití energie, což nutí jezdce častěji uvolňovat plyn a pečlivě načasovávat použití elektrického výkonu. Pro některé piloty je tento nový způsob řízení stále netradiční a vyžaduje adaptaci.
Fernando Alonso zůstává klíčovou součástí strategie McLarenu pro Indy 500, zatímco tým současně rozvíjí své schopnosti a připravuje se na budoucí výzvy. Kombinace zkušeností a příležitostí má zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost stáje.
George Russell z Mercedesu naznačil, kdo by v sezóně 2026 mohl překvapit a narušit dosavadní pořadí favoritů.
Lando Norris si během nabitého programu před startem nové sezóny Formule 1 našel čas na návrat do své bývalé základní školy, kde se setkal s učiteli i žáky.
Lando Norris přiznal, že nové vozy F1 mu připomínají jeho období ve Formuli 2 a sám si není jistý, co si o nich myslet. Změny v aerodynamice a chování monopostů mu působí neobvykle a bude potřeba čas, než si na ně zvyknou jezdci i týmy.