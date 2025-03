Max proti Red Bullu? Výměna jezdců rozvířila vody ve stáji mistra světa

Red Bull se rozhodl pro nečekanou změnu ve své jezdecké sestavě, která se nesetkala s nadšením úřadujícího mistra světa. Podle Helmuta Marka není Max Verstappen "spokojený" s rozhodnutím týmu vyměnit Liama Lawsona za Yukiho Tsunodu před Velkou cenou Japonska.

Lawson, který byl původně vybrán jako nástupce Sergia Péreze pro rok 2025 díky své konzistentní formě pod tlakem, se po pouhých třech závodech včetně sprintu v Číně vrací zpět do sesterského týmu Racing Bulls. Red Bull však nyní otočil a sází na zkušenějšího Cunodu.

Marko v rozhovoru pro De Telegraaf odhalil důvod této změny a zároveň přiznal Verstappenovu nespokojenost: "Víme, že Max není spokojený. Ale potřebujeme dvě auta vpředu. Nejen kvůli Poháru konstruktérů, ale i proto, aby Max získal svůj pátý titul. Pak můžeme strategicky lépe pracovat v závodech. Můžeme využít Jukiho zkušeností a formy právě teď. To se počítá. Nakonec je to výhodné pro tým, a tím i pro Maxe."

Zajímavé je, že před několika měsíci měl Red Bull opačný pohled. Marko vysvětlil, proč byl Tsunoda původně přehlédnut:

"Yuki byl příliš nekonzistentní. Proto jsme jednomyslně rozhodli pro Lawsona. Ale pod zvýšeným tlakem nezvládl doručit, hned od prvního dne v Austrálii. Pak se dostal do sestupné spirály. Je to jako s otřeseným boxerem – dostat se z toho je velmi těžké. V tom smyslu to byla chyba."

Tsunoda tak dostane svou první šanci za volantem RB21 právě na domácí půdě v Japonsku. Otázkou zůstává, zda tato nečekaná změna pomůže Red Bullu upevnit svou dominanci – a zda se Verstappen s tímto rozhodnutím smíří.