Martin Brundle naznačuje dramatický obrat v boji o titul

Josef Mráček VČERA 19:08
Martin Brundle po závodě v Singapuru vyslal McLarenu varovný signál. Podle něj je konec sezony stále otevřenou hrou.

Martin Brundle po závodě v Singapuru varoval, že McLaren by se ani po zisku Poháru konstruktérů neměl nechat ukolébat. Podle něj se Red Bull i Mercedes výrazně přiblížily a mohou v závěru sezony ohrozit jeho pozici. „Zdá se, že Red Bull a Mercedes zmenšily mezeru,“ uvedl Brundle ve svém komentáři pro Sky F1.

McLaren si na okruhu Marina Bay zajistil druhý titul v Poháru konstruktérů v řadě zásluhou Landa Norrise a Oscara Piastriho, kteří opět přinesli rozhodující body. Po letní přestávce ale tým z Wokingu ztratil část své převahy, která ho dříve držela na špici. Vítězství Maxe Verstappena v Baku i v Monze navíc způsobila, že McLaren musel svůj titul definitivně potvrdit až na asijské půdě.

Brundle zdůraznil, že Red Bull stále může promluvit do boje o titul jezdců. Verstappen sice ztrácí, ale jeho konzistence a rychlost podle něj naznačují, že šance ještě žije. „Mluvilo se o tom, že Verstappen má jen malou šanci porazit oba piloty McLarenu, ale po Russellově vítězství po těžkém pátku se situace znovu otevřela,“ dodal bývalý jezdec.

Podle Brundla je současné pole mimořádně vyrovnané. „Výkonnostně jsou si teď všechny týmy velmi blízko a fanoušci by si toho měli vážit. I když je kvůli aerodynamice stále těžší předjíždět,“ poznamenal. Zároveň připomněl, že v takto těsné konkurenci může i drobná kvalifikační chyba znamenat propad o několik řad na startu.

George Russell v Singapuru

Mercedes v šoku: Vítězství George Russella v Singapuru nikdo nečekal

Brundle se rovněž zaměřil na silné a slabé stránky McLarenu. Vysvětlil, že monopost MCL39 se cítí nejlépe na tratích s dlouhými rychlými zatáčkami a vysokým opotřebením pneumatik. „Na takových okruzích jsme teď delší dobu nebyli. Tým očekává, že se vrátí do své nejlepší formy v Brazílii, Kataru a Abú Dhabí,“ napsal bývalý jezdec.

I přesto ale připustil, že Red Bull a Mercedes na McLaren citelně dotahují. Zatímco Mercedes využil Singapur k silnému výkonu, Red Bull po slabším období opět našel stabilitu. To podle Brundlea dává závěrečným závodům sezony nečekaný náboj.

Naopak Ferrari podle něj z boje o čelo vypadlo. „Bohužel totéž se nedá říct o Ferrari, které zůstává pozadu, i když má dva skvělé jezdce v Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona,“ napsal. Leclerc skončil v Singapuru šestý, téměř minutu za vítězem, zatímco Hamilton s problémy s brzdami dojel osmý.

Brundle tak závěr sezony vidí jako otevřený. McLaren má jistotu poháru konstruktérů, ale v souboji o titul jezdců čelí stále tvrdšímu tlaku. Jak poznamenal, tahle sezona ještě zdaleka nekončí a v současném poli může jeden víkend všechno otočit.

