Kimi Antonelli překonal nervozitu a v kvalifikaci prolomil kletbu Monzy

Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Kimi Antonelli se možná před sobotní kvalifikací na Grand Prix Itálie cítil nervózně, ale napětí mu nezabránilo zajet čisté kolo a kvalifikovat se na sedmou pozici. Po uplatnění pětimístného trestu pro Lewise Hamiltona se mladý Ital posune na šesté místo na startu a tím podle svých slov prolomil tzv. „kletbu Monzy“.
„Nebudu lhát, do kvalifikace jsem šel hodně napjatý,“ přiznal 19letý Antonelli pro Motorsport.com. „Byl jsem nervózní, protože po pátečním výjezdu mimo trať ve FP2 jsem ztratil moment, který jsem měl po FP1. Cítil jsem se, jako bych začínal od nuly ve FP3.“
Navzdory obtížím se Antonelli během soboty zlepšil a předvedl působivý výkon zejména při jízdě za svým týmovým kolegou Georgem Russellem. „Ano, jsem mnohem spokojenější,“ řekl Antonelli. „Konečně čistá kvalifikace po těžkém období, takže jsem rád. Jen škoda posledního kola.“
Italský jezdec vysvětlil, kde při kvalifikaci ztratil nejvíce času: „Zkoušeli jsme něco trochu jiného s teplotou pneumatik, takže první část kola byla hodně náročná. Měl jsem spoustu menších problémů, hlavně vzadu. Poslední část kola byla silná, ale škoda, že jsem v prvních dvou šikanách ztratil tolik času.“
Technický ředitel Mercedesu James Allison poznamenal, že loňský incident v Parabolice mohl způsobit, že Antonelli k závodním víkendům přistupuje s větší opatrností. Přesto letošní sezona po 15 závodech ukazuje výrazné zlepšení a zkušenosti se promítají do jeho výkonů.
„Po Imole jsem už přesně věděl, co očekávat, takže jsem se cítil mnohem klidněji,“ pokračoval mladý Ital. „Snažím se naplno vnímat podporu fanoušků, která je úžasná, a těším se na závod zítra.“
Na otázku, zda prolomil „kletbu Monzy“, Antonelli rozhodně odpověděl: „Ano, rozhodně. Poslední sektor kola byl skoro perfektní, takže jsem s tím opravdu spokojený a definitivně jsem překonal, co se stalo loni na Parabolice.“
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.
Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.