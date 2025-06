Isack Hadjar před životní šancí v Red Bullu: Nahradí Yukiho Tsunodu?

Isack Hadjar je vážným kandidátem na nahrazení Yukiho Tsunody v Red Bullu, což by pro něj mohlo být životní šancí i obrovským testem. Tento krok může odstartovat jeho hvězdnou kariéru, nebo ji naopak brzy ukončit.

Isack Hadjar začíná být ve světě Formule 1 jméno, které rezonuje čím dál silněji. Mladý jezdec týmu Racing Bulls zaujal v aktuální sezoně konzistentními výkony, díky nimž se stal pravidelným účastníkem Q3 i bodovaných pozic. Přitom sezona pro něj nezačala ideálně, hned v Austrálii skončil kvůli vlastní chybě ještě před startem závodu. Od té doby ale dokázal překonat tlak a rostoucí očekávání a výsledky mluví jasně, Hadjar patří k nejlépe hodnoceným jezdcům druhé poloviny startovního pole.

Ve Faenze navíc Hadjar přebral roli týmového lídra. Od chvíle, kdy byl Liam Lawson poslán zpět z Red Bullu, je to právě francouzsko-alžírský závodník, kdo pravidelně vozí body a přináší důvod k optimismu. Není proto divu, že se o něm čím dál víc mluví jako o možném budoucím parťákovi Maxe Verstappena přímo v hlavním týmu Red Bullu.

Sám Hadjar k takové možnosti přistupuje s opatrným nadšením. „Přirozená cesta jako jezdec Red Bull Junior akademie je skončit právě v Red Bullu, ne?“ uvedl v podcastu Beyond the Grid. Zároveň ale zdůrazňuje, že si aktuální situaci v sesterském týmu užívá. „Jsem tak šťastný se svým týmem. Učím se každým víkendem a chci v tom prostě pokračovat, bavit se, bojovat s ostatními kluky a nezklamat sám sebe.“

Red Bull ale není pro každého. Tlak spojený se sedadlem po boku trojnásobného šampiona Maxe Verstappena dokázal v minulosti řadu mladých talentů semlít. Stačí připomenout osudy Pierra Gaslyho nebo Alexandera Albona. I proto bývalý šampion Nico Rosberg nedávno vyzval Hadjara, aby si případné nabídky důkladně rozmyslel. Hadjar ale své nadšení skrývat nechce. „To mě, prostě mě to zajímá. Co mě motivuje, je bojovat s těmi nejlepšími na světě, a mít Maxe za týmového kolegu, to bych se toho tolik naučil.“

Z rozhovoru je znát i určitý respekt a obdiv k Verstappenovi jako člověku. Když byl dotázán, zda s ním vychází, Hadjar odpověděl: „Jo, myslím, že je to v pohodě kluk. Vychází s každým, a pokud je všechno v pohodě na trati, tak ano, je to cool týpek.“

Hadjar tedy stojí na křižovatce, která může rozhodnout o celé jeho kariéře. Zatím se mu daří zůstávat nohama na zemi a soustředit se na svou aktuální práci. Ale chuť jít výš a utkat se s tím nejlepším, co F1 nabízí, v něm zjevně hoří.