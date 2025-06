Hamiltonova upřímná omluva po emotivním rozhovoru: Tlak na vrcholu nezná slitování

Lewis Hamilton se po závodě Grand Prix Španělska omluvil reportérce Sky Sports F1 Rachel Brookes za svůj skeptický postoj během pozávodního rozhovoru. Sedminásobný mistr světa byl v Barceloně viditelně frustrovaný, což se odrazilo i v jeho výpovědi.

Hamilton i přes kvalifikační páté místo, kdy startoval před týmovým kolegou Charlesem Leclercem, skončil závod až šestý, zatímco Leclerc slavnostně vystoupal na třetí stupínek vítězů. Během závodu pak bylo přes týmové rádio slyšet, jak Hamilton říká: „Neuvěřitelné, kluci. Něco s tím autem není v pořádku, kámo. Je to nejhorší, co kdy bylo.“

V samotném rozhovoru s Rachel Brookes Hamilton otevřeně přiznal svou nespokojenost: „Dnešek nebyl dobrý. Strategie byla dobrá, tým odvedl skvělou práci. To je všechno.“ Když Brookes vyjádřila lítost nad jeho náladou, odpověděl: „Co chceš, abych řekl? Měl jsem prostě špatný den a nemám co dodat. Bylo to těžké, nic víc k tomu není, bylo to hrozné,“ informuje Motorsport.com.

Podle komentátora Sky Sports F1 Davida Crofta se Hamilton za svůj postoj později omluvil. „Byl v neděli velmi skleslý,“ uvedl Croft na Sky Sports F1 Show. „Rachel Brookes řekla, že jí po rozhovoru přišel říct sorry, protože nebyl zrovna nejlepší rozhovorový partner, jakého kdy měla.“

Croft rovněž nastínil Hamiltonovu adaptaci v týmu Ferrari. Po úspěšných dvanácti letech u Mercedesu, kde získal šest ze svých sedmi titulů, se Hamilton rozhodl splnit si svůj celoživotní sen a přestoupit do legendárního týmu z Maranella. Devět závodů do sezony 2025 stále hledá ideální nastavení vozu pro svůj styl jízdy.

„Zkusme tomu dát trochu naděje,“ dodal Croft. „Ferrari neupřesnilo přesně, co bylo špatně, ale podle Freda Vasseura měl Lewis v posledním úseku závodu problém s autem, což mu nepomohlo. Nico Hülkenberg jel na nových měkkých pneumatikách, které dělají velký rozdíl, bez ohledu na vůz.“

„Takže nebylo překvapením, že Hülkenberg předjel Lewise na starších gumách. Charles Leclerc měl ale předjet Russella mnohem dřív, týmové pokyny přišly pozdě, i když Ferrari vědělo, že to může být problém,“ pokračoval Croft.

„Hamilton však neměl dostatečné tempo během prvních dvou třetin závodu, natož pak na konci. Teď musí tým jít zpátky do garáže a hledat řešení. Pokud je problém v základu vozu, může to paradoxně dodat Lewisovi morální sílu.“

Croft pak upozornil na význam dalšího závodu v Kanadě, který Hamilton miluje a kde má své první pole position i vítězství. „Je to Lewisova trať. Pokud tam bude mít další slabý výkon jako v Barceloně, bude to velký problém. Ale pokud někdo dokáže situaci otočit, je to právě sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton,“ doplnil.