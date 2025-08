Gabriel Bortoleto v Maďarsku zazářil: Jonathan Wheatley zhodnotil jeho výkony

Gabriel Bortoleto si na Hungaroringu připsal svůj dosud nejlepší výsledek ve Formuli 1, když dojel šestý a získal pro Sauber cenných osm bodů. Jeho výkon zaujal nejen fanoušky, ale především šéfa týmu Jonathana Wheatleyho, který po závodě nešetřil chválou. Brazilský nováček podle něj potvrdil, že má před sebou velkou budoucnost a že svou šanci bere s maximální vážností.

„Gabriel má fantastickou pracovní morálku,“ řekl Wheatley médiím včetně Motorsport.com. „Má neuvěřitelnou schopnost vstřebávat nové informace. Ve všech směrech dokazuje, že je tím budoucím talentem, ve kterého jsme doufali.“ Bortoleto podle něj nejenže naplňuje očekávání, ale i rychle zraje jak po stránce jezdecké, tak i osobnostní.

Wheatley připomněl, že se jedná o úplného nováčka, který za sebou nemá tisíce kilometrů testování. „Neabsolvoval deset tisíc kilometrů v předchozích monopostech, ani v současném voze Formule 1. Je to jeho první sezona. Jsou před námi tratě, na kterých ještě nikdy nezávodil. Ale v posledních závodech na známých okruzích předvedl výborné výkony. Věřím, že ve druhé polovině sezony se na nové tratě adaptuje mnohem rychleji.“

Výrazný moment přišel už během pátku, kdy tým pracoval dlouho do večera a oficiálně porušil noční zákaz. A právě Bortoleto byl jedním z těch, kdo zůstal v garáži až do konce. „Gabriel zůstal a přišel poděkovat svému týmu na konci dne. Myslím, že to jasně ukazuje nejen jeho vyspělost, ale i hluboký respekt k lidem, kteří pro něj pracují,“ dodal Wheatley.

Velkou roli ve vývoji mladého Brazilce hraje i jeho týmový kolega Nico Hülkenberg. Ten sice v Maďarsku nebodoval, ale jeho přínos podle Wheatleyho nelze podceňovat. „Na druhé straně inženýrského stolu máte obrovskou zkušenost a osvědčený talent. Dnes se hodně mluví o Gabiho výkonu, ale Nico odvedl skvělou práci. Výsledek v bodech z toho sice nebyl, ale jako tým jsme spokojeni s oběma jezdci.“

Závěrem Wheatley zdůraznil, že má Sauber v rukou jeden z nejvyrovnanějších a nejvíce spolupracujících jezdeckých párů na startovním roštu. „Musím říct, že jde o nejtěsnější a nejvíce spolupracující jezdeckou dvojici, jakou si za celou svou kariéru ve Formuli 1 pamatuji.“ Výkon v Maďarsku tak není jen výsledkem jednoho víkendu, ale důkazem fungující chemie uvnitř týmu, který hledí do budoucna s optimismem.