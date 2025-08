Bernie Ecclestone tvrdě o Lewisovi Hamiltonovi: „Měl by skončit

Lewis Hamilton si od přestupu z Mercedesu do Ferrari sliboval novou šanci na zisk osmého titulu mistra světa. Místo toho ale zatím zažívá sérii zklamání – bez jediného pódiového umístění a s rostoucí frustrací i pochybnostmi o sobě samém. Jeho výkony i nálada působí stále sklesleji a sezona se nevyvíjí podle očekávání.

V Maďarsku zažil jeden z nejtěžších víkendů svého dosavadního působení ve Ferrari. Neprošel ani do závěrečné části kvalifikace, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc získal pole position. Frustrace z výkonu ho přiměla k mimořádně sebekritickému výstupu v rozhovoru pro Sky Sports F1: „Je to pokaždé jen o mně. Jsem k ničemu, naprosto k ničemu. Tým nemá problém, auto je na pole position. Asi potřebují změnit jezdce.“

Jeho nálada se nezlepšila ani po závodě, kde nezískal jedinou pozici. Na otázku, zda se těší na návrat po letní přestávce, odpověděl: „Snad se opravdu vrátím.“ Tato věta vyvolala spekulace o tom, zda Hamilton skutečně plánuje pokračovat ve zbytku sezony.

Do celé situace se vložil bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone. Ten vyzval Hamiltona k odchodu ze sportu, protože podle něj britský jezdec dosáhl svého vrcholu a nyní už jen klesá. „Je unavený, dělá to příliš dlouho. Potřebuje si odpočinout – natrvalo,“ řekl deníku Daily Mail. Podle Ecclestona by měl Hamilton s Ferrari jednat o ukončení smlouvy, ale požadovat výplatu celé částky. „Mohlo by to být výhodné pro obě strany.“

Pokud by Hamilton odešel, Ferrari by muselo hledat náhradu. Oliver Bearman z Haasu už sice ukázal potenciál, ale stále dělá chyby. Carlos Sainz má podle dostupných informací smlouvu jinde a žádná výstupní klauzule potvrzena nebyla. Ecclestone navrhl dvě jména: Isack Hadjar a Gabriel Bortoleto. Oba mladíci podle něj mají talent i rozvahu.

Ferrari tak možná brzy čeká zásadní rozhodnutí. Hamiltonova mise za osmým titulem se zatím vzdaluje a tým bude muset zvážit, zda se dál spoléhat na zkušenou legendu, nebo dát šanci nové generaci.