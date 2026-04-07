Formule 1 se v polovině dubna vrací na německý Nürburgring, kde během neoficiální „jarní přestávky“ proběhne testování. Do akce se zapojí týmy McLaren a Mercedes, které využijí pauzu v kalendáři k dalšímu vývoji svých monopostů.
Formule 1 se letos v dubnu symbolicky vrací do Německa. Na legendárním okruhu Nürburgring se uskuteční dvoudenní test pneumatik, kterého se zúčastní týmy McLaren a Mercedes. Jejich úkolem bude pomoci dodavateli Pirelli sbírat důležitá data pro další vývoj směsí.
Bude to poprvé od roku 2020, kdy moderní monoposty Formule 1 znovu projedou německou tratí. Návrat na Nürburgring tak připomíná dobu, kdy Německo patřilo k pravidelným zastávkám kalendáře mistrovství světa.
Test je naplánován na 14. a 15. dubna a hlavní pozornost bude věnována suchým pneumatikám. Pirelli tím pokračuje ve svém dlouhodobém programu, který připravuje nové směsi pro nadcházející sezony a přizpůsobuje je změnám technických pravidel.
Oba týmy budou používat standardní konfiguraci okruhu pro Grand Prix, nikoliv slavnou severní smyčku Nordschleife. I když je Nordschleife symbolem motorsportu, není vhodná pro moderní vozy F1 z hlediska bezpečnosti ani pro sběr konzistentních dat.
Test na Nürburgringu má pro Německo i symbolický význam. Po poslední Velké ceně na Hockenheimringu v roce 2019 a jednorázovém návratu během Velké ceny Eifelu 2020 se země z kalendáře Formule 1 prakticky vytratila.
Návrat dvou předních týmů, McLarenu a Mercedesu, tak znovu přitahuje pozornost místních fanoušků. Německo je historicky jedním z klíčových trhů F1, a to nejen díky silné divácké základně, ale i významnému automobilovému průmyslu.
Původně se mělo testovat na mokrých pneumatikách v Bahrajnu koncem února, ale plán byl kvůli okolnostem zrušen. Nürburgring tak slouží jako náhradní lokalita, i když se zaměří hlavně na suché směsi.
Vývoj pneumatik však probíhá i paralelně jinde. Krátce před německým testem se uskuteční zkouška mokrých směsí ve Fioranu, kde pro Pirelli poskytne zázemí Ferrari a jeho testovací infrastruktura.
Nedávné testy v Suzuce ukázaly pokroky v oblasti pneumatik do extrémních podmínek. Mladí jezdci zde testovali intermediální i plně mokré varianty a ověřovali jejich chování při vysokém zatížení.
Testování během sezony podléhá přísným pravidlům. Týmy nesmějí využívat jízdy k vývoji výkonu monopostů; všechny kilometry jsou určeny výhradně pro potřeby Pirelli.
Velkým tématem je také příprava na sezónu 2026, kdy F1 přejde na nové 18palcové pneumatiky. Ty budou užší než současné, což přináší nové výzvy ohledně přilnavosti a mechanického namáhání.
„Každý test je pro nás klíčový,“ uvedl mluvčí Pirelli. „Pomáháme optimalizovat směsi a připravit pneumatiky na náročné podmínky sezóny 2026.“
Pirelli má smlouvu s Formulí 1 do konce roku 2027 a už nyní naznačuje zájem o její prodloužení. Každý podobný test tedy není jen technickým krokem vpřed, ale také potvrzením dlouhodobé spolupráce italského výrobce s královnou motorsportu.
Díky těmto testům mohou týmy získat cenné informace o chování pneumatik v reálných podmínkách a Pirelli zase data pro inovace, které se později promítnou i do silničních vozů.
